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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Винисиус и Неймар вызваны в сборную Бразилии на предстоящие матчи отбора к ЧМ

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Фернандо Динисом огласил список из 23 футболистов, вызванных на октябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Бразилия
Венесуэла
Уругвай
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Источник: Reuters

Полный список игроков, вызванных в сборную Бразилии:

Вратари: Алисон, Лукас Перри, Эдерсон.

Защитники: Данило, Вандерсон, Кайо Энрике, Ренан Лоди, Бремер, Габриэл Магальянс, Маркиньос, Нино.

Полузащитники: Андре Триндаде, Бруно Гимарайнс, Каземиро, Жерсон, Рафаэль Вейга.

Нападающие: Габриэл Жезус, Рафинья, Матеус Кунья, Неймар, Ришарлисон, Родриго, Винисиус Жуниор.

Источник: Соцсети

В октябре сборная Бразилии проведёт два матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2026. 13 октября соперником бразильцев станет сборная Венесуэлы, начало игры запланировано на 3:30 мск. 18 октября сборная Бразилии сыграет с Уругваем. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

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