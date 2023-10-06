Команды Японии, Колумбии и Сенегала стали соперниками белорусов на ЧМ по пляжному футболу
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубае состоялась жеребьевка предварительного этапа чемпионата мира по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубае состоялась жеребьевка предварительного этапа чемпионата мира по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Беларуси попала в группу С, где ее соперниками будут команды Японии, Колумбии и Сенегала. Белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, в третий раз подряд выступят на планетарном форуме, пока им не удавалось пробиться в плей-офф. В ходе подготовки к финальной стадии мирового первенства сборная Беларуси проведет несколько учебно-тренировочных сборов. Планируется, что в декабре команда отправится в Санкт-Петербург, где проведет несколько спаррингов.
Составы остальных предварительных квартетов:
После окончания первого этапа по две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за награды мирового первенства.
Финальный этап 12-го чемпионата мира по пляжному футболу пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в Объединенных Арабских Эмиратах. На прошлом ЧМ, проходившем два года назад в России, золото завоевали россияне, победившие в решающем поединке японцев (5:2). Бронзовыми призерами стали швейцарцы, обыгравшие в матче за третье место сенегальцев (9:7).