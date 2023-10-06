Команды Японии, Колумбии и Сенегала стали соперниками белорусов на ЧМ по пляжному футболу

Сборная Беларуси попала в группу С, где ее соперниками будут команды Японии, Колумбии и Сенегала. Белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, в третий раз подряд выступят на планетарном форуме, пока им не удавалось пробиться в плей-офф. В ходе подготовки к финальной стадии мирового первенства сборная Беларуси проведет несколько учебно-тренировочных сборов. Планируется, что в декабре команда отправится в Санкт-Петербург, где проведет несколько спаррингов.