Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетик
Альмерия
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Страсбур
Нант
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Сассуоло
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Удинезе
00
Футбол. Премьер-лига
7.10
Урал
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
16Ничья сборной России с Катаром
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
19:46 (мск), источник: БЕЛТА

Команды Японии, Колумбии и Сенегала стали соперниками белорусов на ЧМ по пляжному футболу

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубае состоялась жеребьевка предварительного этапа чемпионата мира по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси попала в группу С, где ее соперниками будут команды Японии, Колумбии и Сенегала. Белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, в третий раз подряд выступят на планетарном форуме, пока им не удавалось пробиться в плей-офф. В ходе подготовки к финальной стадии мирового первенства сборная Беларуси проведет несколько учебно-тренировочных сборов. Планируется, что в декабре команда отправится в Санкт-Петербург, где проведет несколько спаррингов.

Составы остальных предварительных квартетов:

  • А — США, Италия, Египет, ОАЭ;
  • В — Испания, Таити, Аргентина, Иран;
  • D — Бразилия, Португалия, Мексика, Оман.

После окончания первого этапа по две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за награды мирового первенства.

Финальный этап 12-го чемпионата мира по пляжному футболу пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в Объединенных Арабских Эмиратах. На прошлом ЧМ, проходившем два года назад в России, золото завоевали россияне, победившие в решающем поединке японцев (5:2). Бронзовыми призерами стали швейцарцы, обыгравшие в матче за третье место сенегальцев (9:7).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь