Казахстан может побороться за ЧМ-2026 и сыграть против Англии и Холанда. Что ждать от 2024 года?

Источник: КФФ

Уже на этой неделе матчи национальной сборной возобновятся. В ночь на 15 октября команда на выезде сыграет с Данией, а тремя днями позднее в гостях с Финляндией. Это прямые конкуренты казахстанцев в борьбе за путевку на чемпионат Европы.

Альтернативный путь на Евро-2024. Как попасть на турнир через Лигу наций?

Начнем с того, что у сборной Казахстана есть запасной путь к выходу на Евро-2024. Если команда не сумеет финишировать первой или второй в отборочном цикле, то в марте поборется за путевку через плей-офф Лиги наций. Победители четырех групп лиги С сыграют друг с другом.

Лучшими командами третьего дивизиона последнего розыгрыша турнира стали Турция, Греция, Грузия и Казахстан. Но если кто-то из этих сборных пробьется на Евро через квалификацию, то участия в плей-офф уже не примет. По состоянию на сегодняшний день к такому достижению близка Турция, и в этом случае ее в плей-офф заменит Люксембург.

Казахстан ниже всех этих команд в рейтинге ФИФА, поэтому полуфинал проведет на выезде (стадия из одного матча). Команда сыграет с самым рейтинговым соперников — Турцией (либо Грецией, если турки пробьются на Евро напрямую). Этот матч пройдет 21 марта.

А 26 марта состоится финал. Кто-то из финалистов сыграет дома, и это решит жеребьевка. Поэтому если сборная Казахстана не пробьется на Евро через квалификацию, то нужно быть готовыми к противостояниям с Турцией, Греций, Грузией или Люксембургом. 23 ноября пройдет жеребьевка плей-офф Лиги наций, и там будет решено, с кем сыграет Казахстана в полуфинале, и кто примет финал у себя дома.

Источник: КФФ

Новый сезон Лиги наций: историческое достижение Казахстана и возможность попасть на ЧМ-2026

Впервые сборная Казахстана сыграет в лиге B — втором европейском дивизионе. 8 февраля состоится жеребьевка, где Адиев и компания узнают своих соперников. Матчи группы пройдут с 2 сентября по 19 ноября следующего года. Поэтому у сборной будет достаточно времени, чтобы подготовиться к новому розыгрышу турнира.

Отметим, что четвертый сезон Лиги наций включает в себя несколько нововведений. Так, с третьего места в группе команда теперь может вылететь в дивизион ниже. Ранее на понижение шла лишь последняя команда квартета. Теперь сборной, занявшей третье место, нужно будет сыграть с соперником, занявшим второе в дивизионе ниже.

То есть, если Казахстан в своей группе финиширует третьим, то весной 2025 года поспорит за сохранение прописки в лиге B с соперником, который занял второе место в лиге С. То же самое с повышением. Со второго места можно добиться встречи с командой, занявшей третью позицию в лиге А, и поспорить уже за выход в высший дивизион.

Кроме того, участники Лиги наций смогут претендовать на четыре дополнительные путевки на ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Четыре самых рейтинговых победителя групп Лиги наций, не квалифицировавшихся на мундиаль напрямую, получат второй шанс. Их перемешают с 12 командами, занявшими вторые места в отборочных группах, а затем разделят на четыре группы по четыре сборные.

Из каждого квартета выйдет по одному победителю. И эти счастливчики получат свои путевки на чемпионат мира-2026. Казахстану вряд ли стоит на это сильно рассчитывать, так как в рейтинге ФИФА команда расположена еще достаточно низко. Но если удастся занять второе место в отборе квалификации, то дополнительный шанс добыть билет на североамериканский ЧМ еще будет.

Потенциальные соперники: с кем сыграет Казахстан в новом розыгрыше Лиги наций?

Сборная Казахстана при жеребьевке будет находиться в четвертой корзине лиги В. Команда точно избежит попадания в один квартет с Турцией, Грецией и Грузией, которые также находятся в четвертой корзине.

Из первой корзины в соперники может достаться Чехия, Уэльс, Англия и Австрия. Ранее казахстанцы встречались с каждым соперником, кроме Уэльса. Многие помнят два сокрушительных поражения от англичан с общим счетом 1:9, неудачи с чехами — 3:6, а также неоднозначные встречи с Австрией, где дома были добыты две нулевые ничьи, а в гостях два поражения с общим счетом 0:6.

Во второй корзине оказались Украина, Исландия, Финляндия и Норвегия. Из этих сборных новым соперником для Казахстана может стать Норвегия. Украину национальная команда ни разу не выиграла (0В — 2Н — 4П), а с финнами была лишь одна виктория в товарищеском матче по серии пенальти (1В — 0Н — 5П). Исландцы встречались Казахстану лишь в одном отборочном цикле — поражение и ничья.

В третьей корзине присутствуют Ирландия, Албания, Черногория и Словения. Первым Казахстан проиграл оба матча, с Албанией была ничья и три неудачи, с Черногорией — одна ничья при трех разгромных поражениях, со Словенией — домашнее поражение в этом году в рамках отбора на Евро-2024.

Как видим, статистика в матчах с потенциальными соперниками у сборной Казахстана очень неудачная: всего одна победа, семь ничьих и 25 поражений. Но сейчас наша команда переживает свое лучшее время, и это еще не предел. Поэтому для футболистов и тренера будет дополнительная мотивация, заключающаяся в том, чтобы исправить положение дел в противостояниях с этими оппонентами.

Возможное попадание в одну группу со звездной сборной Англии или Норвегией во главе с Эрлингом Холандом, конечно, добавляет интереса. Кстати, возможно и то, и другое, ведь Англия находится в первой корзине, а Норвегия — во второй. Но если национальной команде хочется добиться положительного результата, то лучше надеяться на избежание встреч с самыми сильными соперниками, а эти две команды явно входят в их число.