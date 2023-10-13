Безупречная Аргентина, Бразилию шокировал венесуэльский шедевр, крутой рекорд будущей звезды «Челси»

Непробиваемый Мартинес

Аргентина — Парагвай — 1:0

Когда Месси пришлось пропустить матч с Боливией, игру чемпионов мира вел Ди Мария. Однако в этот раз травмировался уже Анхель, а так как его друг Лео пока не готов проводить полные матчи, Лионелю Скалони пришлось перестраивать игру. Только кто сказал, что без ветеранов сопернику будет проще?! Особенно, если в атаке ставка сделана на трио проводящих ярчайшую осень Лаутаро Мартинеса, Нико Гонсалеса и Альвареса.

Такое сочетание — настоящий кошмар для любого соперника. Так что даже схема с тремя центральными защитниками, среди которых были динамовец Бальбуэна и краснодарец Алонсо, не облегчала жизнь Парагваю. Пахать приходилось с повышенной нагрузкой, и гости держались благодаря бешеной самоотдаче и везению. Или, скорее, невезению аргентинцев в завершении, как в случае с попаданием Де Пауля в штангу. Зато получивший капитанскую повязку Отаменди отметил это великолепным ударом с лета, забив первый за семь лет гол в турнирных матчах.

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Случилось это уже на третьей минуте, и самое удивительное, что одним голом дело и ограничилось. Ну, а Месси вышел на поле на 53-й минуте — сразу после промаха едва не сравнявшего счет Сосы. Однако вернувший капитанскую повязку Лео — даже не в лучших кондициях после травмы — взял игру под свое управление и успел отметиться двумя ударами в каркас ворот. С его голом было бы, конечно, красивее. Особенно, если бы удалось забить прямым ударом с углового. Но и без того «Монументаль» был счастлив после третьей победы в трех турах.

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Кроме того, Аргентина продлила до восьми матчей рекордную серию домашних отборочных игр без пропущенных мячей. В ноябре чемпионы мира могут повторить континентальный рекорд, которым владеет Бразилия. Правда, в соперниках будет зубастый Уругвай, у которого атака точно лучше парагвайской. Та в последних тринадцати отборочных играх забила только в одном! Неудивительно, что именно против красно-белых Эмилиано Мартинес довел свою «сухую» серию до рекордных 622 минут.

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Конец бразильской серии

Бразилия — Венесуэла — 1:1

Разгромив в первом матче под началом Фернанду Диниза Боливию (5:1), бразильцы второй раз подряд столкнулись с проблемами в атаке. Удивительно слышать подобное, когда в стартовом составе выходят Неймар, Родриго, Винисиус Жуниор и Ришарлисон, а первый запасной — Габриэл Жезус Тем не менее, это так, хотя в этот раз игра была не такой академичной, как в Перу (1:0). Подводила реализация, а выручали снова стандарты.

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Опять угловой в исполнении Неймара — и опять гол в исполнении центрального защитника. Но если в Лиме победного удара Маркиньюса пришлось ждать до 90-й минуты, то в этот раз впервые отличившийся за сборную Габриэл Магальянс забил в начале второго тайма. Это, конечно, шутка, но пентакампеоны, кажется, поторопились.

Дали сопернику время прийти в себя, забив еще раз лишь из офсайда, а потом случилось волшебство.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239529&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Удар через себя в исполнении вышедшего на замену Белло — произведение искусства. Ради такого шедевра стоило смотреть эту игру, и даже бразильские ресурсы среагировали на успех соперника написанным капсом словом ГОЛАСО. А оберегали его гости всеми доступными способами. После каждого единоборства у них сводило ноги, что привело к нескольким конфликтам. Но понять Венесуэлу можно — она же забила бразильцам на их поле лишь второй раз за всю историю отборочных турниров! Этого в итоге хватили и для сенсационной ничьей, и для остановки победной серии Бразилии из 15 домашних квалификационных игр.

Триллер в Барранкилье

Колумбия — Уругвай — 2:2

Колумбия и Уругвай стартовали примерно одинаково. Обе команды произвели хорошее впечатление в первом туре, но довольно бледно выглядели во второй игровой день. Лучше у тех и у других получилось дома, и в пятницу данная тенденция частично получила продолжение. Колумбия, у которой в этот раз центр поля цементировал зенитовец Барриос, доминировала почти две трети матча, а за творчество отвечал еще один вернувшийся в стартовый состав опытный игрок — Хамес Родригес.

Капитан и счет открыл классным ударом, и едва не организовал второе взятие ворот, исполнив подачу со штрафного. Ему остался всего один точный удар, чтобы сравняться с Фалькао, который забил рекордные для страны 13 мячей в отборочных турнирах. Но размышления на эту тему прервало начало второго тайма, на который Марсело Бьельса поменял левого защитника, и Оливера первым же своим касанием сравнял счет при подаче углового. К тому моменту он провел на поле 61 секунду!

Вот только в целом с обороной у небесно-голубых все было плохо, а Хамес ее просто разрывал. Именно он ассистировал вернувшему хозяевам лидерство Урибе, после чего колумбийцы стали ловить соперника на быстрых встречных атаках. Только им катастрофически не хватало реализации.

Так, Диас с интервалом в несколько минут загубил выход один на один и попал в штангу, а перекладина остановила попытку Джона Ариаса перебросить вратаря. Казалось, вопрос лишь в том, когда состоится третий гол. Однако после замены удостоившегося овации Хамеса игра стала меняться. Динамовец Карраскаль ее точно не усилил, а упустивший для начала отличный момент Массимилиано Араухо в итоге заработал пенальти и удаление сбившего его голкипера. Нуньес был точен, и Колумбия вместо уверенной победы получила ничью, которую будет больно вспоминать.

Высокогорный рекорд

Боливия — Эквадор — 1:2

Когда-то матчи в Ла-Пасе превращались в тяжелейшее испытание даже для грандов, но нынешняя Боливия проиграла на своем поле четвертый подряд отборочный матч. Правда, в игре с Эквадором нужно сделать поправку на то, что эту сборную высокогорьем не испугаешь. Она проводит домашние игры в Кито — на высоте 2850 метров над уровнем моря. Так что сил гостям хватило даже на быструю атаку на шестой добавленной минуте, что принесло самый поздний победный гол в истории южноамериканской квалификации.

Впрочем, в историю этот матч войдет благодаря первому мячу эквадорцев. Забивший его в 16 лет и 161 день Кендри Паэс стал автором самого юного гола отборочных турниров Нового Света. Правда, это не мировой рекорд, которым по-прежнему владеет гамбиец Эбрима Силла. Выступавший в начале века в казанском «Рубине» форвард в отборе к ЧМ-1998 забил в 16 лет и 50 дней. Но карьеру африканца нельзя назвать выдающейся, тогда как Паэсу прочат большое будущее. Этим летом вундеркинда подписал «Челси», но в Европу Кендри приедет только по достижению совершеннолетия — летом 2025 года.

Чили — Перу — 2:0

Чилийцы прервали свою неудачную серию, выиграв отборочный матч впервые с февраля 2022 года. Строго говоря, тот успех против безнадежной Боливии (3:2) разбил кризисный отрезок, по ходу которого у «Ла Рохи» набралось пять поражений и ничья. Но и сейчас повезло с соперником — Перу впервые в своей истории начал квалификацию с трех матчей без забитых мячей.

Источник: Соцсети