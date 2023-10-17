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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
21:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Афганистан без главного тренера обыграл Монголию и прошёл в группу отбора ЧМ-2026

Сборная Афганистана без главного тренера команды Ануша Дастгира обыграла сборную Монголии (1:0) и прошла в групповую стадию отбора к чемпионату мира — 2026.

Афганистан
Монголия
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Накануне матча афганцы разругались со своим тренером. В итоге он отказался заполнять заявку на игру и предложил, чтобы его команде засчитали техническое поражение. Однако футболисты сборной Афганистана успели сами заполнить заявку и вышли на поле уже без тренера. Афганцы победили с минимальным счётом. Единственный мяч забил Фаршад Нор.

Национальная команда Афганистана в первом квалификационном раунде дважды обыграла сборную Монголии с одинаковым счётом 1:0. Теперь команде предстоит сыграть в отборе на ЧМ-2026 в группе со сборными Катара, Индии и Кувейта.

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