Афганистан без главного тренера обыграл Монголию и прошёл в группу отбора ЧМ-2026

Накануне матча афганцы разругались со своим тренером. В итоге он отказался заполнять заявку на игру и предложил, чтобы его команде засчитали техническое поражение. Однако футболисты сборной Афганистана успели сами заполнить заявку и вышли на поле уже без тренера. Афганцы победили с минимальным счётом. Единственный мяч забил Фаршад Нор.
Национальная команда Афганистана в первом квалификационном раунде дважды обыграла сборную Монголии с одинаковым счётом 1:0. Теперь команде предстоит сыграть в отборе на ЧМ-2026 в группе со сборными Катара, Индии и Кувейта.
Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно