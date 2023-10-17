Афганистан без главного тренера обыграл Монголию и прошёл в группу отбора ЧМ-2026

Накануне матча афганцы разругались со своим тренером. В итоге он отказался заполнять заявку на игру и предложил, чтобы его команде засчитали техническое поражение. Однако футболисты сборной Афганистана успели сами заполнить заявку и вышли на поле уже без тренера. Афганцы победили с минимальным счётом. Единственный мяч забил Фаршад Нор.