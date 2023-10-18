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18 октября, источник: Чемпионат.com

Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск. Игрока прооперируют

Нападающему сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляля» Неймару потребуется операция после травмы, полученной в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

Бразилия
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Источник: Reuters

«Медицинские тесты, которые прошел Неймар, подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем программа лечения, которая будет определена позже», — говорится в сообщение пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Твиттер).

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Напомним, форвард бразильской сборной Неймар покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провел три матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.

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