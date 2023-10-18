Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск. Игрока прооперируют
Нападающему сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляля» Неймару потребуется операция после травмы, полученной в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).
Нападающему сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляля» Неймару потребуется операция после травмы, полученной в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).
«Медицинские тесты, которые прошел Неймар, подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем программа лечения, которая будет определена позже», — говорится в сообщение пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Твиттер).
Напомним, форвард бразильской сборной Неймар покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма.
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провел три матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами.