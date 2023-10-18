Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск. Игрока прооперируют

«Медицинские тесты, которые прошел Неймар, подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем программа лечения, которая будет определена позже», — говорится в сообщение пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Твиттер).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=35cad6221ec35d7f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239556" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, форвард бразильской сборной Неймар покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма.