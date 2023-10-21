Сборной Палестины не разрешили проводить домашние матчи в Алжире

Из-за событий, связанных с израильско-палестинским конфликтом, проведение спортивных мероприятий на территории Палестины в данный момент невозможно.

Алжирская федерация футбола (FAF) сообщила, что готова принимать на свой территории домашние матчи сборной Палестины и возьмет на себя расходы на проведение этих игр.

Однако Палестинская футбольная ассоциация уведомила FAF, что ФИФА и АФК не дали положительного ответа на просьбу проводить домашние матчи в Алжире, так как правила обязывают сборную Палестины играть на азиатском континенте.