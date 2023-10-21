Судья из Англии рассказал, почему он убил сборную России. Назвал правду и попросил прощения спустя много лет

Русские спортивные команды в Европе не особо любят. Даже если это не показывают явно. Но «домашнего» судейства, особенно в футболе, нам никогда не приходилось ждать. Бывали, конечно, случаи, когда рефери дарили и нашим клубам, и нашей сборной подарки. Но это, скорее, исключение.

Конечно, откровенных убийств не было. Но в мелких ситуациях всегда можно дать свисток не в ту сторону. Или свистнуть там, где свистеть ну вообще не стоило.

Один из таких случаев произошел в 2001 году. Россия боролась со Словенией и Югославией за единственную прямую путевку на чемпионат мира по футболу. И в Любляне словенцам прям очень нужно было победить, чтобы остаться на плаву.

И матч получился для них очень непростым. Долгое время счет не был открыт. Потом словенцы все-таки забили, но почти сразу же пропустили — у нас отличился Егор Титов.

А на последних секундах игры после подачи углового британский судья Грэм Полл поставил в наши ворот, мягко говоря, спорный пенальти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XllU_GLlSUI" title="Словения - Россия. Скандальный пенальти (2001)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Трудно найти какие-то слова. Миллионы болельщиков видели, что случилось. И они не могут понять, что произошло. После игры мы с ребятами думали, а могло такое случиться, например, со сборным Испании, Франции или Англии? Это просто смешно. А нашу сборную просто уничтожают», — говорил после игры нападающий сборной России Александр Мостовой.

Главный тренер нашей национальной команды Олег Романцев выступил еще жестче: «Я считаю, что издевательство наш нашим футболом, которое было в течение нескольких лет, продолжается. Оно перекинулось на сборную. Мы помним матч “Спартак” — “Антверпен”, когда мяч принесли с центра поля и поставили пенальти. Сегодня нарушение, скорее всего, было в другую сторону. А может вообще таких нарушений не должно быть на решающих минутах. Это вопиюще».

Сам судья спустя восемь лет после того матча прервал молчание и тоже высказался по поводу этого эпизода. И даже признал свою ошибку.

«Конечно, я помню этот матч в Любляне. Что касается пенальти, могу честно признаться: я назначил его ошибочно. Понимаете, во время игры порой очень тяжело увидеть все детали. Тогда мне казалось, что российский защитник очень сильно держал словенского форварда, потому я без колебаний назначил 11-метровый. Тем более что до этого я раз 20 предупреждал ваших игроков: никаких грязных приемчиков! Другое дело, что после матча, внимательно посмотрев повтор, я убедился: ваш игрок еле-еле придержал соперника. И за такое, конечно, не надо было наказывать русских. Так что прошу у вас прощения», — сказал Полл в интервью «Советскому спорту».