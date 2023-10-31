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21:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Саудовская Аравия выиграла борьбу за мир

В 2034 году она примет главный футбольный турнир.

Чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Грандиозная спортивная экспансия Саудовской Аравии продолжится завоеванием права принять главный футбольный турнир. Страна, клубы которой минувшим летом потратили на приобретение выступавших в Европе звезд почти $1 млрд, осталась единственным кандидатом на проведение чемпионата мира 2034 года.

Во вторник истек установленный Международной федерацией футбола (FIFA) срок подачи заявок на право принять чемпионат мира 2034 года, и одновременно умерла интрига, связанная с конкурсом. Дело в том, что за несколько часов до дедлайна Федерация футбола Австралии (Football Australia) сообщила о том, что, «приняв во внимание все факторы», решила отказаться от намерения бороться за наиболее престижное и масштабное наряду с Олимпийскими играми спортивное состязание.

После австралийского отказа в гонке осталась всего одна страна. Это Саудовская Аравия, которой недавно уже выразил поддержку конгресс Азиатской футбольной конфедерации (AFC) и лично ее президент шейх Сальман бен Ибрахим Аль Халифа.

Все это означает, что выборы страны—хозяйки первенства превратилось в формальность.

Таким образом, с интервалом менее чем в месяц FIFA удалось определить хозяев сразу двух чемпионатов мира. С турниром 2030 года в начале октября она пошла на смелый эксперимент, отдав его сразу шести странам и трем континентам: в Европе матчи будут сыграны в Испании и Португалии, в Африке — в Марокко, а в Южной Америке — в Аргентине, Уругвае и Парагвае. Это решение FIFA наткнулось на волну критики со стороны различных футбольных организаций, предвидящих, что удивительная география турнира создаст колоссальные логистические проблемы и для организаторов, и для пробившихся на него 48 команд.

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Нетрудно представить, что критиковать головную структуру будут и за выбор Саудовской Аравии, пусть у него не оказалось никакой альтернативы. Ее чемпионат мира будет вторым за очень короткий, в 12 лет, срок, который принимает расположенное на Аравийском полуострове государство с сомнительной с точки зрения западных общественных и политических деятелей репутацией. Они постоянно указывают на то, что в Саудовской Аравии, как и в Катаре, где мировое первенство состоялось в конце прошлого года, нарушаются права человека. Однако, кажется, это все равно на порядок более безопасная ставка по сравнению с той, что FIFA сделала, подарив чемпионат мира странам, разделенным Атлантическим океаном и тысячами километров.

В ее пользу говорит в том числе и свежий опыт. Катарский чемпионат мира, несмотря на все опасения, с ним связанные, обошелся без громких ЧП, а посетившие его болельщики из Европы и Северной Америки признавались, что чувствовали себя во время поездки вполне комфортно. Но еще важнее другое обстоятельство.

Чемпионат мира 2034 года можно считать чем-то вроде абсолютно естественной кульминации саудовской стратегии. Энергичная экспансия в сфере спорта стала отличительной чертой нынешнего руководства Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
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Страна, все время находившаяся на обочине спортивной жизни, на рубеже прошлого и нынешнего десятилетий вдруг ощутила жажду выйти в ней на первые роли прежде всего с помощью приобретения права на проведение топовых спортивных событий. Их она приняла уже множество. В Саудовской Аравии проходит Гран-при «Формулы-1», крупные турниры по гольфу и боксерские шоу вроде того, в рамках которого в минувшую субботу бились супертяжеловесы Тайсон Фьюри и Франсис Нганну.

При этом нет никаких признаков того, что новое и чрезвычайно дорогое увлечение саудовцам вот-вот наскучит. Наоборот, все уважаемые медиаресурсы в последнее время, рассказывая о саудовских амбициях, с удовольствием цитировали фразу, произнесенную Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сказавшим, что если погоня за престижными спортивными событиями будет увеличивать ВВП страны «хотя бы на 1%», она обязательно продолжится.

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Футболу, наиболее популярному в Саудовской Аравии виду, в этой экспансии отведено особое место. Тут она не захотела ограничиваться добычей значимых международных соревнований наподобие клубного чемпионата мира (он состоится в городе Джидда в декабре), а шокировала мир исключительно агрессивным вторжением на до сих пор почти закрытый для нее европейский рынок.

Еще зимой переманив к себе пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, по ходу летней трансферной кампании 2023 года она добавила к нему целый отряд игравших в ведущих лигах суперзвезд — таких как Карим Бензема, Неймар, Садио Мане, Сергей Милинкович-Савич, Марцело Брозович, Калиду Кулибали, Малком, Рубен Невиш, не устоявших перед щедростью саудовских клубов. На новичков за лето они потратили грандиозную сумму — в общей сложности более €950 млн, по подсчетам Transfermarkt, уступив по этому показателю лишь безусловному лидеру — Английской премьер-лиге.

Автор: Алексей Доспехов

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