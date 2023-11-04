Месси ответил на вопрос о своем участии на чемпионат мира 2026 года
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своем участии на чемпионат мира 2026 года.
Аргентина
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своем участии на чемпионат мира 2026 года.
«Чемпионат мира 2026 года? Учитывая возраст, в котором я буду к тому времени, это кажется трудным — но посмотрим», — приводит слова Месси в журналист Фабрицио Романо в телеграм-канале.
Аргентина с 12 очками после четырех туров лидирует в группе южноамериканской квалификации ЧМ-2026. Вторую строчку делят сразу 3 сборные — Бразилия, Уругвай и Венесуэла (по 7 очков).