Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Жирона
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Наполи
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Ланс
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
3.11
Лас-Пальмас
Атлетико
21
Футбол. Зарубежный
3.11
ПСЖ
Монпелье
30
Футбол. Зарубежный
3.11
Болонья
Лацио
10
Футбол. Зарубежный
3.11
Дармштадт
Бохум
12
Все события
Фоторепортажи
14«Золотой мяч»: звезды на ковровой дорожке
21Этап Гран-при России в Омске
09:22 (мск), источник: Sport24

Месси ответил на вопрос о своем участии на чемпионат мира 2026 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своем участии на чемпионат мира 2026 года.

Аргентина
Наверх
Источник: AP 2023

«Чемпионат мира 2026 года? Учитывая возраст, в котором я буду к тому времени, это кажется трудным — но посмотрим», — приводит слова Месси в журналист Фабрицио Романо в телеграм-канале.

Аргентина с 12 очками после четырех туров лидирует в группе южноамериканской квалификации ЧМ-2026. Вторую строчку делят сразу 3 сборные — Бразилия, Уругвай и Венесуэла (по 7 очков).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Сладкая девочка». 24-летняя внучка Боярского в откровенном топе и короткой юбке подразнила подписчиков
Русская фигуристка, скрывающая мужчину, от которого забеременела: «Боюсь рожать, но другого выхода нет»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь