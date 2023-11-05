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11:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны все участники клубного ЧМ-2023

Бразильский «Флуминенсе» благодаря победе в Кубке Либертадорес стал последним участником, завоевавшим право выступить на клубном чемпионате мира-2023.

Манчестер СитиЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Всего в турнире сыграет семь команд.

Помимо «Флуминенсе», это английский «Манчестер Сити», мексиканский «Леон», японский «Урава Ред Даймондс», египетский «Аль-Ахли», новозеландский «Окленд Сити» и саудовский «Аль-Иттихад».

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Бразильский и английский клубы начнут свои выступления на турнире с полуфинала. «Манчестер Сити» на этой стадии достанется победитель игры второго раунда «Леон» — «Урава Ред Даймондс». «Флуминенсе» же встретится с победителем матча, в котором «Аль-Ахли» будет противостоять команде, выигравшей встречу первого раунда «Аль-Иттихад» — «Окленд Сити».

Клубный ЧМ пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия) с 12 по 22 декабря.

Ожидается, что это будет последний турнир в таком формате. С 2025 года в клубном ЧМ планируется участие 32 команд.

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