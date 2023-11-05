Стали известны все участники клубного ЧМ-2023

Всего в турнире сыграет семь команд.

Помимо «Флуминенсе», это английский «Манчестер Сити», мексиканский «Леон», японский «Урава Ред Даймондс», египетский «Аль-Ахли», новозеландский «Окленд Сити» и саудовский «Аль-Иттихад».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239689&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бразильский и английский клубы начнут свои выступления на турнире с полуфинала. «Манчестер Сити» на этой стадии достанется победитель игры второго раунда «Леон» — «Урава Ред Даймондс». «Флуминенсе» же встретится с победителем матча, в котором «Аль-Ахли» будет противостоять команде, выигравшей встречу первого раунда «Аль-Иттихад» — «Окленд Сити».

Клубный ЧМ пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия) с 12 по 22 декабря.