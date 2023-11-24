ФИФА открыла дисциплинарные дела в отношении Бразилии и Аргентины после матча с массовыми беспорядками

Перед игрой на трибунах вспыхнула массовая драка между болельщиками, после чего произошли столкновения фанатов с полицией, в результате чего начало матча было отложено на полчаса — Лионель Месси уводил игроков сборной Аргентины с поля. Сотрудники правопорядка применяли дубинки, в результате чего у некоторых болельщиков были окровавленные лица и другие травмы.