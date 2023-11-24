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23:32 (мск), источник: Sport24

ФИФА открыла дисциплинарные дела в отношении Бразилии и Аргентины после матча с массовыми беспорядками

ФИФА открыла дисциплинарные дела по итогам матча квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Аргентина (0:1).

Бразилия
Аргентина
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Перед игрой на трибунах вспыхнула массовая драка между болельщиками, после чего произошли столкновения фанатов с полицией, в результате чего начало матча было отложено на полчаса — Лионель Месси уводил игроков сборной Аргентины с поля. Сотрудники правопорядка применяли дубинки, в результате чего у некоторых болельщиков были окровавленные лица и другие травмы.

Обвинения предъявлены как Бразилии, так и Аргентине. Бразилии грозят санкции за «потенциальные нарушения статьи 17» дисциплинарного кодекса ФИФА, которая регулирует порядок и безопасность на матчах. Аргентина, которая нанесла бразильцам первое домашнее поражение в квалификации чемпионата мира, столкнулась с санкциями за «беспорядок среди болельщиков» и «задержку начала матча».

Обеим командам грозят санкции — от штрафов вплоть до лишения очков.

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