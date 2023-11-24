ФИФА открыла дисциплинарные дела в отношении Бразилии и Аргентины после матча с массовыми беспорядками
ФИФА открыла дисциплинарные дела по итогам матча квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Аргентина (0:1).
Перед игрой на трибунах вспыхнула массовая драка между болельщиками, после чего произошли столкновения фанатов с полицией, в результате чего начало матча было отложено на полчаса — Лионель Месси уводил игроков сборной Аргентины с поля. Сотрудники правопорядка применяли дубинки, в результате чего у некоторых болельщиков были окровавленные лица и другие травмы.
Обвинения предъявлены как Бразилии, так и Аргентине. Бразилии грозят санкции за «потенциальные нарушения статьи 17» дисциплинарного кодекса ФИФА, которая регулирует порядок и безопасность на матчах. Аргентина, которая нанесла бразильцам первое домашнее поражение в квалификации чемпионата мира, столкнулась с санкциями за «беспорядок среди болельщиков» и «задержку начала матча».
Обеим командам грозят санкции — от штрафов вплоть до лишения очков.