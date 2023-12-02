Месси рассказал, как отреагировал на слова ван Гала во время ЧМ-2022
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как отреагировал на ситуацию перед матчем ¼ финала чемпионата мира с Нидерландами.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как отреагировал на ситуацию перед матчем ¼ финала чемпионата мира с Нидерландами.
До игры наставник европейской команды Луи ван Гал сказал про Месси, что тот недостаточно отрабатывает при обороне: «Он мало играет, когда соперник владеет мячом. В этом и заключаются наши возможности».
«Я не был разгорячён. Это немного похоже на ситуацию с Левандовским. Меня беспокоит, когда люди так разговаривают за пределами поля и не уважают своего соперника. Я никогда таким не был.
На поле может случиться миллион вещей, и это остаётся на нём. Но чтобы перед игрой, желая разжечь ситуацию, выразить неуважение — я никогда этого не делал и не люблю, когда со мной так поступают. Я думаю, что [ван Гал] сделал это немного специально, вратарь тоже высказывался. Это вещи, которые мне не нравятся», — сказал Месси.
Когда нападающий реализовал пенальти на 73-й минуте и Аргентина повела в счёте 2:0, Месси сделал жест, названный в честь героя детского шоу Топо Джиджио, — приложил открытые ладони к ушам, и сделал это напротив ван Гала.
«Идея сделать жест Топо Джиджио появилась у меня тогда, и я автоматически пожалел об этом. Подумал: “Вот идиот, что я делаю, они ещё могут сравнять”. Такие вещи обычно происходят», — приводит ESPN слова Месси.
Нидерланды смогли отыграться. Основное и дополнительное время закончились со счётом 2:2, а по пенальти Аргентина выиграла 4:3.