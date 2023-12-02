Месси рассказал, как отреагировал на слова ван Гала во время ЧМ-2022

«Я не был разгорячён. Это немного похоже на ситуацию с Левандовским. Меня беспокоит, когда люди так разговаривают за пределами поля и не уважают своего соперника. Я никогда таким не был.



На поле может случиться миллион вещей, и это остаётся на нём. Но чтобы перед игрой, желая разжечь ситуацию, выразить неуважение — я никогда этого не делал и не люблю, когда со мной так поступают. Я думаю, что [ван Гал] сделал это немного специально, вратарь тоже высказывался. Это вещи, которые мне не нравятся», — сказал Месси.