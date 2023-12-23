Гвардиола буднично вошел в историю, «Ман Сити» уничтожил «Флуминенсе». Клубный чемпионат мира спасет только реформа

Еще один розыгрыш через год — и мы попрощаемся с клубным чемпионатом мира в его нынешнем формате. Новый турнир с 32 участниками на бумаге выглядит по-настоящему мощно, но обсуждать его время еще не пришло. А с нынешний версией точно расстанутся без особого сожаления, хотя сначала было интересно.

Южная Америка даже пыталась навязать Европе конкуренцию, как во времена Межконтинентального кубка. Тогда Старый и Новый Свет шли ноздря в ноздрю. Но чем сильнее богатели европейские клубы, начисто выметая всех лучших с других континентов, тем быстрее рос отрыв. Сейчас не каждый вспомнит, как в начале столетия «Сан-Паулу» обыгрывал «Ливерпуль», а «Интернасионал» с будущими спартаковцами Алексом и Луизом Адриано — «Барселону» с Роналдинью, Хави и Иньестой, но еще без Месси.

Последний успех Южной Америки датируется 2012 годом, когда «Коринтианс» с Тите на тренерской скамейке обыграл «Челси». С тех пор — полное доминирование Европы. Такое, что становилось скучно. И если выход в финал конголезского «Мазембе» вызывал умиление, то в дальнейшем аналогичные истории марокканской «Раджи», еще не получившего космических инвестиций «Аль-Хиляля», мексиканского «Тигрес» и японской «Касимы Антлерс» оставались только в памяти болельщиков этих команд. Пусть японцы и заставили «Реал» играть дополнительные полчаса.

Что интересно, за последние годы больше всего проблем Европе доставили команды, с которыми работали португальские тренеры. Поставивший очень крутой футбол «Фламенго» Жорже Жезуш и превративший «Палмейрас» в машину по добыванию трофеев Абел Феррейра. В этом как раз искали дополнительную интригу, но трофей все равно достался «Ливерпулю» и «Челси». Да и сейчас — при все уважении к личности 35-летнего защитника «Флуминенсе» Марсело — главным считалось противостояние близких по стилю Хосепа Гвардиолы и Фернандо Диниза.

То, что у тренера «Флу» не слишком получается в сборной — ничего не говорит об этом специалисте. Его футбол слишком сложен для национальной команды, которая в лучшем случае собирается на несколько дней в месяц. Этого недостаточно ни для отработки фирменной версии тики-таки с активным использованием вратаря, которую в Бразилии даже окрестили «динизизмом». Ни для общения с футболистами, так как Диниз стоит игру, уделяя огромное внимание психологии.

Этого тренера всегда сравнивали с Хосепом Гвардиолой, хотя бразилец одно время уверял, что почти не смотрел матчи великой «Барселоны» Пепа. Диниз не отрицает сходство стилей, замешанных на владении мячом, но делает акцент на том, что футбол Гвардиолы — позиционный. Его же игроки обладают большой свободой творчества и могут самостоятельно менять позиции.

В общем, на бумаге все выглядело красиво. По факту же «Ман Сити» со здоровым цинизмом похоронил интригу уже к перерыву. А то, что считается фирменной фишкой «Флу», обернулось против «трехцветных». Авантюрная диагональ Марсело завершилась перехватом Аке и добиванием Альвареса после удара голландца в штангу. Со стартового свистка в этот момент прошло 40 секунд, так что встреча в Джидде запомнится, как игра, в которой был забит самый быстрый гол в истории клубных мундиалей.

Останется ли в памяти надолго что-то еще? Сомнительно. Могло ли все пойти иначе? Теоретически. Например, не случись сантиметрового офсайда у Кано, «Манчестер Сити» рисковал в середине первого тайма получить пенальти в свои ворота и лишиться за «фол последней надежды» Эдерсона. Однако для голкипера все обошлось, и он по-настоящему выручил, вытащив из угла удар колумбийца Ариаса, которым якобы интересуется отрицающий это «Зенит». А незадолго до этого «горожане» забили как-то буднично — в следствии рикошета от ноги Нино после атаки Фодена с острого угла.

Статистики после этого вспомнили, что 0:2 по итогам первого тайма в финалах КЧМ/Межконтинентальных кубков отыгрывали лишь раз. Шестьдесят лет назад в противостоянии с «Миланом» отличился «Сантос». Только это было другое время и другая реальность, в которой за россонери играли Джованни Трапаттони и Чезаре Мальдини, а за бразильцев — отличившийся в первом матче, но пропустивший исторический камбэк Король футбола Пеле.

Сейчас все не так. Диниз, конечно, попытался перестроить игру. Его команда на каких-то отрезках даже забирала мяч под контроль, а забивали все те же Фоден с Альваресом, не испытывавшие никакого почтения к старейшему участнику финалов Фабио.

Пожалел 43-летнего голкипера только Шимон Марчиняк, не добавивший к игре ни секунды. И это своего рода приговор турниру, в котором уже давно нет интриги.

С другой стороны, у «Манчестер Сити» появился новый трофей. А Гвардиола, бравший этот титул с «Барселоной» и «Баварией», — первый тренер, выигравший КЧМ с тремя разными командами.