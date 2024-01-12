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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
21:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бразилию и Аргентину оштрафовали за беспорядки на матче отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) и Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) за беспорядки перед матчем квалификационного этапа чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте организации.

Бразилия
Аргентина
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Источник: Sputnik.by

CBF оштрафована на 50 тысяч швейцарских франков за «неспособность поддерживать порядок на стадионе», аргентинская сторона за «беспорядки на стадионе и за его пределами» получила штраф в размере 20 тысяч франков. Также ФИФА наказала AFA за дискриминирующее поведение фанатов в матчах с командами Эквадора (1:0) и Уругвая (0:2). Аргентинской ассоциации придется передать 50 тысяч швейцарских франков в программу по борьбе с дискриминацией. Также AFA оштрафована на аналогичную сумму условно с испытательным сроком в шесть месяцев. На один домашний матч отборочного турнира аргентинцы смогут заполнить стадион только на 50%.

Встреча, прошедшая 22 ноября на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Матч начался с задержкой в 30 минут из-за беспорядков на трибунах. Конфликт между фанатами вспыхнул во время исполнения национальных гимнов. Бразильские болельщики освистали гимн Аргентины, после чего начались столкновения, в ходе которых болельщики также бросались сиденьями. После этого полиция применила дубинки и начала аресты, ряд болельщиков были доставлены в больницу. Во время беспорядков несколько фанатов из соображений безопасности выбежали с трибун на поле. На инцидент обратили внимание игроки сборной Аргентины, которые прервали начало матча и отправились к трибуне со своими фанатами, а позже по распоряжению капитана команды Лионеля Месси ушли в раздевалку. После урегулирования конфликта на трибунах матч стартовал.

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