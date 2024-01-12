Бразилию и Аргентину оштрафовали за беспорядки на матче отбора ЧМ-2026

CBF оштрафована на 50 тысяч швейцарских франков за «неспособность поддерживать порядок на стадионе», аргентинская сторона за «беспорядки на стадионе и за его пределами» получила штраф в размере 20 тысяч франков. Также ФИФА наказала AFA за дискриминирующее поведение фанатов в матчах с командами Эквадора (1:0) и Уругвая (0:2). Аргентинской ассоциации придется передать 50 тысяч швейцарских франков в программу по борьбе с дискриминацией. Также AFA оштрафована на аналогичную сумму условно с испытательным сроком в шесть месяцев. На один домашний матч отборочного турнира аргентинцы смогут заполнить стадион только на 50%.

Встреча, прошедшая 22 ноября на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Матч начался с задержкой в 30 минут из-за беспорядков на трибунах. Конфликт между фанатами вспыхнул во время исполнения национальных гимнов. Бразильские болельщики освистали гимн Аргентины, после чего начались столкновения, в ходе которых болельщики также бросались сиденьями. После этого полиция применила дубинки и начала аресты, ряд болельщиков были доставлены в больницу. Во время беспорядков несколько фанатов из соображений безопасности выбежали с трибун на поле. На инцидент обратили внимание игроки сборной Аргентины, которые прервали начало матча и отправились к трибуне со своими фанатами, а позже по распоряжению капитана команды Лионеля Месси ушли в раздевалку. После урегулирования конфликта на трибунах матч стартовал.