Финал чемпионата мира-2026 пройдет в Далласе на 105-тысячной арене команды НФЛ
Финал матч чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет на стадионе в Далласе (Техас, США). Об этом сообщает ESPN.
Финал матч чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет на стадионе в Далласе (Техас, США). Об этом сообщает ESPN.
По данным источника, финальный матч пройдет на домашнем стадионе команды НФЛ «Даллас Ковбойз» — AT&T Stadium. Максимальная вместимость арены составляет 105 тысяч зрителей.
Стадион в Далласе за право принять финал ЧМ обошел арену в Нью-Джерси.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Финал состоится 19 июля.