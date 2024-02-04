Умер последний участник финала чемпионата мира по футболу 1958 года

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший футболист сборной Швеции Курт Хамрин скончался в возрасте 89 лет, сообщается на странице Шведского футбольного союза в соцсети Х.

«Одна из величайших икон шведского футбола покинула нас. Покойся с миром, Курт Хамрин. Наши мысли — с семьей и друзьями Курта. Спасибо за все воспоминания, которые ты создал для стольких людей», — говорится в сообщении.