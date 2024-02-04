Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Салернитана
Футбол. Зарубежный
15:00
Монако
Гавр
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Кадис
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Верона
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:05
Брест
Ницца
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетико
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2022
Аргентина
Франция
П 4:2
33
2022
Хорватия
Марокко
21
2022
Франция
Марокко
20
2022
Аргентина
Хорватия
30
2022
Англия
Франция
12
2022
Марокко
Португалия
10
2022
Португалия
Швейцария
61
2022
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
13:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер последний участник финала чемпионата мира по футболу 1958 года

Умер последний участник финала чемпионата мира по футболу 1958 года Курт Хамрин.

Швеция
БразилияЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший футболист сборной Швеции Курт Хамрин скончался в возрасте 89 лет, сообщается на странице Шведского футбольного союза в соцсети Х.

«Одна из величайших икон шведского футбола покинула нас. Покойся с миром, Курт Хамрин. Наши мысли — с семьей и друзьями Курта. Спасибо за все воспоминания, которые ты создал для стольких людей», — говорится в сообщении.

 Бойца ММА застрелили в Махачкале: что известно о зверском убийстве
РУСАДА попросит CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по Валиевой
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь