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4 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, где пройдет матч открытия ЧМ-2026 по футболу

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сборная Мексики по футболу сыграет в матче открытия чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

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Источник: Reuters

Встреча состоится 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, который вмещает 87523 зрителя. Соперник сборной Мексики станет известен позднее.

Первый в истории матч чемпионата мира в Канаде состоится 12 июня в Торонто. Другим канадским городом, где будут проходить матчи мирового первенства 2026 года, является Ванкувер.

Мексика стала первой страной, которая примет чемпионат мира в третий раз. Ранее турнир проходил там в 1970 и 1986 годах.

Чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике впервые пройдет с участием 48 национальных команд. Всего на турнире состоятся 104 матча.

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