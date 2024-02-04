Стало известно, где пройдет матч открытия ЧМ-2026 по футболу
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сборная Мексики по футболу сыграет в матче открытия чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сборная Мексики по футболу сыграет в матче открытия чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча состоится 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, который вмещает 87523 зрителя. Соперник сборной Мексики станет известен позднее.
Первый в истории матч чемпионата мира в Канаде состоится 12 июня в Торонто. Другим канадским городом, где будут проходить матчи мирового первенства 2026 года, является Ванкувер.
Мексика стала первой страной, которая примет чемпионат мира в третий раз. Ранее турнир проходил там в 1970 и 1986 годах.
Чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике впервые пройдет с участием 48 национальных команд. Всего на турнире состоятся 104 матча.