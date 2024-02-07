В Англии летом пройдет чемпионат мира среди легенд футбола старше 35 лет: стал известен состав участников

Турнир планируется провести с участием восьми сборных, выигрывавших мундиаль: Англии, Аргентины, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Испании и Уругвая.

Турнир будет называться EPG Cup и пройдет в начале июня на одном из стадионов АПЛ. Команды проведут семь матчей в течение одной недели. В турнире смогут принять участие футболисты в возрасте 35 лет и старше, которые выступали за свою национальную сборную или провели 100 матчей в высшем дивизионе.

Капитанами команд будут Стив Макманаман (Англия), Эстебан Камбьяссо (Аргентина), Эмерсон (Бразилия), Кристиан Карамбе (Франция), Кевин Кураньи (Германия), Марко Матерацци (Италия), Мичел Сальгадо (Испания) и Диего Лугано (Уругвай).

В предварительный состав участников EPG Cup вошли пять обладателей «Золотого мяча» — Майкл Оуэн, Кака, Роналдиньо, Ривалдо и Фабио Каннаваро. Кроме того, за Англию сыграют Эшли Коул, Джо Коул, Рио Фердинанд, Дэвид Джеймс, Фрэнк Лэмпард и Робби Фаулер.

Среди других звезд, которые, предположительно примут участие в турнире, — Кафу, Роберто Карлос, Тьерри Анри и Марсель Десайи. В состав Аргентины войдут Эрнан Креспо, Пабло Сабалета, за Германию сыграют Месут Озил и Сами Хедира, за Испанию — Давид Вилья и Карлос Пуйоль, за Италию — Франческо Тотти, за Уругвай — Диего Форлан.

Матчи будут проходить в стандартном формате 11×11, но их длительность будет сокращена с 90 до 70 минут. Также команды, в которые будет входить по 18 человек, смогут использовать замены.