Аргентинская полиция расследует угрозы в адрес чемпиона мира по футболу
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Аргентинская полиция расследует угрозы в адрес семьи чемпиона мира по футболу Анхеля Ди Марии, сообщает агентство Франс Пресс.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Аргентинская полиция расследует угрозы в адрес семьи чемпиона мира по футболу Анхеля Ди Марии, сообщает агентство Франс Пресс.
Послание с угрозами, содержание которого не разглашается, было выброшено в пакете из автомобиля рано утром в понедельник перед въездом в охраняемый район Фюнес недалеко от Росарио, где проживает Ди Мария. Полиция снимает отпечатки пальцев, опрашивает свидетелей и изучает записи с камер наблюдения.
По версии следствия, авторами послания могут быть наркоторговцы, которые ведут войну с губернатором провинции Максимилиано Пулларо и рассчитывают на максимальный резонанс, вовлекая в эту историю Ди Марию.
В 2023 году двое неизвестных на мотоциклах обстреляли супермаркет в Росарио, принадлежащий свекру чемпиона мира по футболу Лионеля Месси, а затем ограбили родственницу футболиста, которая везла выручку из магазина в банк.
Росарио считается самым опасным городом Аргентины: доля убийств там составляет 22 на 100 000 жителей, что в пять раз превышает общенациональный показатель.