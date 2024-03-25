Аргентинская полиция расследует угрозы в адрес чемпиона мира по футболу

Послание с угрозами, содержание которого не разглашается, было выброшено в пакете из автомобиля рано утром в понедельник перед въездом в охраняемый район Фюнес недалеко от Росарио, где проживает Ди Мария. Полиция снимает отпечатки пальцев, опрашивает свидетелей и изучает записи с камер наблюдения.

По версии следствия, авторами послания могут быть наркоторговцы, которые ведут войну с губернатором провинции Максимилиано Пулларо и рассчитывают на максимальный резонанс, вовлекая в эту историю Ди Марию.

В 2023 году двое неизвестных на мотоциклах обстреляли супермаркет в Росарио, принадлежащий свекру чемпиона мира по футболу Лионеля Месси, а затем ограбили родственницу футболиста, которая везла выручку из магазина в банк.