Шомуродов, Файзуллаев и Урунов ведут Узбекистан на чемпионат мира | Источник: Спорт-Экспресс

После яркого выступления на Кубке Азии, где Узбекистан в четвертьфинале только в серии пенальти уступил будущему чемпиону и хозяину турнира Катару, возглавляемая словенцем Сречко Катанецом команда переключилась на отборочный турнир ЧМ-2026 и сделала важный шаг к своей давней мечте о мировом первенстве. Тем более окно возможностей распахнулось после расширения числа участников финального турнира, благодаря чему азиатская квота увеличилась до восьми прямых путевок и одного пропуска в межконтинентальный плей-офф.

Пока же участники отбора преодолели экватор второго раунда, где Узбекистан ждало ключевое с турнирной точки зрения противостояние с Гонконгом. Так что выездная победа со счетом 2:0, по сути, стала ключом к решению промежуточной задачи выхода в следующий круг, куда попадают по две лучшие сборные из каждой группы. А голы на свой счет записали хорошо знакомые российским болельщикам футболисты — пропустивший из-за травмы Кубок Азии Шомуродов и защитник «Рубина» Ашурматов. Что касается хавбека ЦСКА Файзуллаева, то он вступил в игру сразу после перерыва и помог добиться результата в игре, которая в первые 45 минут складывалась не по сценарию гостей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240907&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы заметили, что ранее Туркменистан принимал другие команды на естественном поле, но для игры с нами было выбрано искусственное покрытие. Также Гонконг принимал команды на более качественном поле, но для матча с нами было выбрано поле значительно хуже качеством. Я считаю, что АФК должна установить определенные требования, так как на таких полях игроки очень легко могут получить травмы. Нам нужно защищать себя от таких ситуаций», — говорил после игры Шомуродов.

А поблагодаривший свою команду за качественный футбол Катанец развил тему, заметив: он не понимает, почему Гонконг встречался с Ираном на естественном покрытии, а тут выбрал синтетику. Да еще и размеры поля оказались уменьшенными, что мешало реализации плана на игру. Впрочем, в ответной встрече в Ташкенте все было привычно. За исключением отсутствия главного тренера на скамейке. Из-за неожиданно возникших проблем со здоровьем Катанец вернулся на родину, и команду готовил его помощник Алеш Чех.

Что до состава, то в этот раз Файзуллаев вышел в старте и — как и в некоторых весенних матчах ЦСКА — расположился правее, став при этом самой яркой фигурой первого тайма. Чего стоит его впечатляющее соло с последующим ударом над перекладиной! Но все перевесил выверенный пас в центр штрафной, после которого Шомуродов в падении отправил мяч в угол. Причем забить до перерыва узбекская команда могла гораздо больше, однако не использовала свои шансы, включая выход один на один. В последний момент Шомуродова остановил подкат защитника, и, судя по всему, полученное в том эпизоде повреждение привело к замене капитана в перерыве.

Вместо Элдора вышел не игравший в Гонконге из-за болезни Урунов, который на Кубок Азии отправлялся свободным агентом, а теперь представляет одну из лучших команд Ирана «Персеполис». Как оказалось, бывший спартаковец принял у Шомуродрва эстафету главного по голевым шансам. Первый создал сам, поочередно уложив на газон двух защитников. В той атаке гостей спас вратарь, он же выручил на последних минутах, а после классного паса Шукурова секундную нерасторопность не простили защитники.

Далее последовала замена Файзуллаева, которому несколькими минутами ранее оказывали помощь, и уже без армейца хозяева добили соперника. Пыл активизировавшихся гонконгцев окончательно остудил классно пробивший в дальний угол Эркинов — бывший полузащитник «Торпедо», которого москвичи сначала отдавали в аренду «Пахтакору», а зимой продали в Эмираты. Теперь хавбек выступает за «Аль-Вахду» вместе с Зелимханом Бакаевым. Ну, а до крупного счет довел Урунов, которого вывел один на один Хамробеков.

После финального свистка Узбекистану оставалось дождаться окончания стартовавшего на полчаса позже матча в Ашхабаде, где Иран с ростовчанином Мохеби в составе обыграл Туркмению (1:0). Таким образом как персы, так и узбекистанцы превратили в формальность два июньских тура. Обе команды во вторник гарантировали себе участие в финальном турнире Кубка Азии-2027 и путевки в третий раунд отбора на мировое первенство.

Там будут сформированы три группы по шесть команд. По две лучшие сборные по итогам двухкругового турнира получат прямые путевки на ЧМ. А те, кто займет третьи и четвертые места, уже в четвертом раунде определят еще двух счастливчиков и сборную, которую ждет последний шанс в виде участия в межконтинентальном плей-офф. Но, судя по тому, как выступает в последнее время Узбекистан, он намерен решать все вопросы уже в следующем раунде.