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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

В Марокко хотят построить самый большой в мире стадион к ЧМ-2030

В Марокко представили проект нового стадиона, который планируют построить к чемпионату мира 2030 года.

Чемпионат мира: таблица и календарь
Источник: CRUZYORTIZ.COM

Как сообщает The Sun, стадион будет называться «Гранд Стад де Касабланка». Трибуны арены будут вмещать 115 тыс. зрителей — больше всех других стадионов в мире. Построен стадион будет в городе Эль-Мансурия.

Источник: CRUZYORTIZ.COM

С постройкой этого стадиона марокканцы хотят получить право на проведение финала ЧМ-2030, который они примут совместно с Испанией и Португалией. Испанская сторона также надеется провести финал в Мадриде или Барселоне.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на трёх континентах и в шести странах. Большинство матчей на ЧМ-2030 будут сыграны в Марокко, Испании и Португалии. Три игры состоятся в Южной Америке. Матч открытия состоится в Уругвае, в нём сыграет местная национальная команда. То же самое касается и первых матчей сборных Аргентины и Парагвая в группах — они проведут стартовые встречи в родных странах.

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