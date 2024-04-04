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18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист сборной Бразилии оценил организацию чемпионата мира в России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Чемпионат мира 2018 года в России был настоящим сумасшествием, турнир бы организован и продуман идеально, заявил во время визита в Москву двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Кафу.

Экс-футболист сборной Бразилии оценил организацию чемпионата мира в России | Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира прошел в России с 14 июля по 15 июня 2018 года. Кафу был послом следующего чемпионата мира, прошедшего в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.

«С практической точки зрения выигрывает Катар, потому что все было сосредоточено в одном месте — все матчи проходили в Дохе. Максимальное время, которое было затрачено на поездку от одного стадиона к другому, — час. У вас в стране прошел невероятный чемпионат мира! То, как был организован турнир, — просто сумасшествие! Все было идеально продумано. Помню, что в России было огромное количество иностранных болельщиков, а бразильцы танцевали на улицах в обнимку с русскими фанатами! Катар же культурно более закрытая страна, хотя атмосфера тоже была хороша», — приводит слова Кафу Sport24.

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