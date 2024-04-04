Экс-футболист сборной Бразилии оценил организацию чемпионата мира в России

«С практической точки зрения выигрывает Катар, потому что все было сосредоточено в одном месте — все матчи проходили в Дохе. Максимальное время, которое было затрачено на поездку от одного стадиона к другому, — час. У вас в стране прошел невероятный чемпионат мира! То, как был организован турнир, — просто сумасшествие! Все было идеально продумано. Помню, что в России было огромное количество иностранных болельщиков, а бразильцы танцевали на улицах в обнимку с русскими фанатами! Катар же культурно более закрытая страна, хотя атмосфера тоже была хороша», — приводит слова Кафу Sport24.