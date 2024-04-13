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11:17 (мск), источник: ТАСС

Банки не готовы переводить клубам РПЛ деньги за участие игроков в чемпионате мира

В 2022 году ФИФА сообщила, что выплатит командам $209 млн компенсации за выступление футболистов на турнире в Катаре.

Динамо
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Зарубежные банки из-за санкций не готовы переводить деньги клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

26 ноября Митрофанов сообщил ТАСС, что пока деньги за участие игроков в чемпионате мира заблокированы и что Международная федерация футбола (ФИФА) не отправляет их командам РПЛ, так как российские клубы находятся под санкциями.

«Деньги от ФИФА за чемпионат мира? Ничего не сдвинулось. Они не готовы платить клубам, которые находятся под какими-то ограничениями. Не столько ФИФА, сколько банки не готовы осуществлять платежи», — сказал Митрофанов.

В октябре 2022 года ФИФА сообщила, что выплатит клубам $209 млн компенсации за участие игроков в чемпионате мира в Катаре. Отмечалось, что компенсация будет выплачена всем клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествующих мировому первенству.

На турнире в Катаре выступили камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьский, права на которых также принадлежали бело-голубым.

Бронзовыми призерами мирового первенства стали хорваты Деян Ловрен, который на момент турнира выступал за петербургский «Зенит», и Никола Влашич, до 2021 года игравший за ЦСКА.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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