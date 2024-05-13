Он мог пропустить ЧМ из-за депрессии. Но справился и стал героем Испании

РИА Новости Спорт вспоминает лучший момент в карьере прославленного игрока и признает, что «золотого» гола на чемпионате мира 2010 года могло и не быть, не побори самый титулованный испанский игрок в истории (37 титулов) депрессию.

Андрес Иньеста

Девятикратный чемпион Испании, обладатель шести Кубков и семи Суперкубков страны;

Четырехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА;

Обладатель трех Суперкубков УЕФА, победитель клубного ЧМ;

Чемпион мира — 2010;

Двукратный чемпион Европы (2008, 2012), лучший игрок Евро-2012;

Многократно включался в символические сборные по версиям Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и престижных изданий;

В 2010 году стал вторым в голосовании за обладателя «Золотой мяча», спустя два года — третьим;

Вместе с «Виссел Кобе» становился чемпионом Японии, а также брал Кубок Императора и национальный Суперкубок.

Несмотря на то, каким внушительным выглядит портфолио испанца, трофеев в его карьере могло быть как минимум в два раза меньше. Дело в том, что в сезоне-2009/10 Иньеста столкнулся с жесткой депрессией, которая нанесла серьезный удар по звезде и чуть не выкинула ее из профессионального спорта.

Через эту болезнь проходили многие. Великий вратарь, чемпион мира в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон справился, а вот немецкий голкипер Роберт Энке не вылез из психологической ямы… В конце 2009-го первого номера национальной команды не стало.

Смерть Энке стала не единственным потрясением для футбольного мира в том году: Даниэль Харке, бывший капитан «Эспаньола» и близкий друг Иньесты, умер от сердечной недостаточности во время предсезонной подготовки во Флоренции. Эта потеря вкупе с травмами, из-за которых Андреас пропустил большую часть сезона, и стали причиной депрессии у испанца — радость от прошлогоднего требла с каталонцами (победы в чемпионате и Кубке Испании плюс триумф в Лиге чемпионов) сошла не нет. В начале 2010 года подавленный Иньеста задумался о пропуске чемпионате мира, который впервые в истории принимала Африка.

Чтобы понять, насколько большой была проблема спортсмена, достаточно обратиться к автобиографии «Художник: быть Иньестой», в которой полузащитник описывает свои переживания и мрачные мысли… На одном из ТВ-интервью Андреас признался, что «в подобных ситуациях люди могут совершать безумные поступки», ведь они находятся не в себе. Так Иньеста ответил на вопрос о возможности суицида.

«Я решил рассказать о своем ментальном здоровье, когда боролся с проблемами. Понимаю, что я публичный человек, но должен говорить так, как есть. Никогда не боялся того, что кто-то назовет меня сумасшедшим… Или слабым. Во время борьбы с депрессией самой приятной частью дня для меня был прием таблетки и сон. Я потерял радость от жизни, от всего. Обнимал супругу, но это было похоже на объятие с подушкой… Я ничего не чувствовал». (Barca Universal)

Происходящее с ним Иньеста описывал как отвратительное самочувствие с отсутствием понимания, что не так с организмом. Ведь по результатам медицинских тестов атлет был абсолютно здоров — из-за этого испанец попал «в замкнутый круг».

Впрочем, Иньеста все же отправился в ЮАР. Сказался курс лечения у психолога «Барселоны», работа над собой, поддержка близких и уговоры партнеров по «Барсе» и сборной. Как сообщали зарубежные СМИ, на решение Андреаса поехать на мундиаль повлиял и Хосеп Гвардиола, на тот момент — главный тренер «сине-гранатовых».

И полузащитник проявил себя во всей красе! Шесть матчей, победный гол чилийцам в заключительном туре группового этапа и «золотой мяч» в ворота сборной Нидерландов в финальной встреча в Йоханнесбурге. На 115-й минуте Иньеста после провала соперников в обороне получил мяч от Сеска Фабрегаса у радиуса штрафной, одним касанием обработал мяч, а вторым «прошил» Мартена Стекеленбурга, принеся Испании первое в истории золото ЧМ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241389&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Открыв счет, испанец снял футболку и остался в белой майке с надписью «Дани Харке: всегда с нами».

Памятная майка, которую Иньеста надел под гостевой комплект, как и сам «золотой гол», станут для Андреаса символом преодоления себя… Сейчас ее можно увидеть в музее, «Эспаньола».

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Даже спустя много лет Иньеста порой возвращается к тому непростому периоду и дает советы тем, кто тоже пытается бороться с одним из самых распространенных расстройств психики наших дней:

«Мне нравится слушать, как профессионалы говорят о психическом здоровье и депрессии. Жизнь учит нас, что проблемы с ментальным здоровьем могут затронуть каждого. Дело не в материальных вещах: ты можешь купить все машины в мире, все, что захочешь, но тебе по-прежнему будет трудно при столкновении с жизненными трудностями. Тренируйте свой мозг».