Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ по футболу 2034 года

О своем намерении провести мировое первенство страна объявила 4 октября 2023 года и была единственным кандидатом на проведение турнира. Заявка была представлена ФИФА в Париже официальной делегацией во главе с министром спорта, президентом Олимпийского и Паралимпийского комитетов Саудовской Аравии принцем Абдул-Азиз ибн Турки ибн Фейсалом, президентом Федерации футбола Саудовской Аравии Яссером Аль-Мисхалем, а также двумя воспитанниками из региональных тренировочных центров федерации футбола страны.