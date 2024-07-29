Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ по футболу 2034 года
Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение ЧМ по футболу 2034 года.
Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение ЧМ по футболу 2034 года.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия официально направила Международной федерации футбола (ФИФА) заявку на проведение чемпионата мира 2034 года, сообщает пресс-служба оргкомитета заявки страны.
О своем намерении провести мировое первенство страна объявила 4 октября 2023 года и была единственным кандидатом на проведение турнира. Заявка была представлена ФИФА в Париже официальной делегацией во главе с министром спорта, президентом Олимпийского и Паралимпийского комитетов Саудовской Аравии принцем Абдул-Азиз ибн Турки ибн Фейсалом, президентом Федерации футбола Саудовской Аравии Яссером Аль-Мисхалем, а также двумя воспитанниками из региональных тренировочных центров федерации футбола страны.
Страна, которая примет чемпионат мира 2034 года, будет объявлена 11 декабря.