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20:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ по футболу 2034 года

Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение ЧМ по футболу 2034 года.

Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия официально направила Международной федерации футбола (ФИФА) заявку на проведение чемпионата мира 2034 года, сообщает пресс-служба оргкомитета заявки страны.

О своем намерении провести мировое первенство страна объявила 4 октября 2023 года и была единственным кандидатом на проведение турнира. Заявка была представлена ФИФА в Париже официальной делегацией во главе с министром спорта, президентом Олимпийского и Паралимпийского комитетов Саудовской Аравии принцем Абдул-Азиз ибн Турки ибн Фейсалом, президентом Федерации футбола Саудовской Аравии Яссером Аль-Мисхалем, а также двумя воспитанниками из региональных тренировочных центров федерации футбола страны.

Страна, которая примет чемпионат мира 2034 года, будет объявлена 11 декабря.

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