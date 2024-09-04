Винисиус допустил перенос ЧМ-2030 из Испании из-за расизма

Форвард несколько раз становился жертвой оскорблений со стороны болельщиков. В декабре 2023 года Винисиус стал послом ООН по вопросам прав человека.
«Надеюсь, что Испания сможет развиваться и понять серьезность оскорбления кого-либо из-за цвета кожи. Если к 2030 году ситуация не изменится, думаю, что придется сменить место проведения чемпионата мира. Сложно играть, когда футболисты не чувствуют себя комфортно и уверенно в стране, где они могут страдать от расизма», — цитирует Винисиуса CNN Brasil.
«Я верю и хочу сделать все, чтобы ситуация изменилась, потому что многие люди в Испании, большинство, не являются расистами, но есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны, где люди живут очень хорошо», — добавил футболист.
Встречи чемпионата мира 2030 года примут 11 стадионов Испании. Матчи турнира впервые примут шесть стран — Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. Аргентинцы, парагвайцы и уругвайцы проведут свои стартовые игры групповой стадии в родных странах. Большая часть матчей мирового первенства состоятся именно на территории Марокко, Испании и Португалии. Событие приурочено к празднованию столетия чемпионата мира, который впервые прошел в Уругвае в 1930 году.