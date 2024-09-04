Винисиус допустил перенос ЧМ-2030 из Испании из-за расизма

«Надеюсь, что Испания сможет развиваться и понять серьезность оскорбления кого-либо из-за цвета кожи. Если к 2030 году ситуация не изменится, думаю, что придется сменить место проведения чемпионата мира. Сложно играть, когда футболисты не чувствуют себя комфортно и уверенно в стране, где они могут страдать от расизма», — цитирует Винисиуса CNN Brasil.