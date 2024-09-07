Суарес без гола в прощальном матче, Родриго прервал черную серию Бразилии, Колумбия непобедима

Только вряд ли кто-то будет спорить с тем, что футбол Бразилии академичен и совсем не ярок, а ее главные звезды лишь эпизодически демонстрируют в сборной свой реальный уровень. Взять того же Родриго, который прекрасен в «Реале», но в национальной команде не может показать всю мощь своего таланта. Да, после красивой позиционной атаки получивший десятый номер футболист забил эквадорцам с дальней дистанции, но показательно, что до этого в турнирных матчах форвард не отличался целый год!