Футболисты сборной КНДР сыграли вничью с командой Катара в отборе ЧМ-2026

Встреча группы A, прошедшая на нейтральном поле в столице Лаоса Вьентьяне, завершилась со счетом 2:2. Северокорейцы остались в меньшинстве на 28-й минуте после удаления Чан Кук Чхоля и проигрывали после первого тайма 1:2, но во второй половине матча сумели вдесятером сравнять. У команды КНДР отличились Ри Иль Сон (19) и Кан Кук Чхоль (52). У катарцев мячи забили Акрам Афиф (31-я минута, с пенальти) и Алмоез Али (44).