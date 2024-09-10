Футболисты сборной КНДР сыграли вничью с командой Катара в отборе ЧМ-2026

Встреча группы A, прошедшая на нейтральном поле в столице Лаоса Вьентьяне, завершилась со счетом 2:2. Северокорейцы остались в меньшинстве на 28-й минуте после удаления Чан Кук Чхоля и проигрывали после первого тайма 1:2, но во второй половине матча сумели вдесятером сравнять. У команды КНДР отличились Ри Иль Сон (19) и Кан Кук Чхоль (52). У катарцев мячи забили Акрам Афиф (31-я минута, с пенальти) и Алмоез Али (44).
Матч был прерван на исходе часа игры более чем на 20 минут из-за неблагоприятных погодных условий. Поле стадиона залило сильным ливнем, сопровождающим тайфун «Яги», который бушует в регионе. Ранее из-за тайфуна был отменен товарищеский матч сборной России против команды Таиланда во Вьетнаме, который должен был пройти 7 сентября в Ханое.
В других играх сборная Австралии потеряла очки в матче с командой Индонезии — 0:0, а команда Саудовской Аравии переиграла на выезде сборную Китая — 2:1.