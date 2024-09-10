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Узбекистан и Кыргызстан выдали матч-триллер в отборе на ЧМ-2026

Сборные Кыргызстана и Узбекистана сыграли в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz. Встреча в Бишкеке завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Источник: Uzbekistan Football Association

На 15-й минуте хозяева поля вышли вперед благодаря голу Джоэля Коджо. Через две минуты Элдор Шомуродов восстановил равновесие. Впрочем, на 35-й минуте Одилжон Абдурахманов вновь вывел команду Кыргызстана вперед.

Гостям удалось перед самым перерывом забить второй гол. Его на свой счет записал Хусниддин Аликулов. Уже во втором тайме на 72-й минуте Остон Урунов принес принес победу сборной Узбекистана.

В следующем туре группы 1 Кыргызстан 10 октября на выезде сыграет с командой Катара, а сборная Узбекистана примет в этот день Иран.

Добавим, что в первом тайме команда Узбекистана на своем поле обыграла команду КНДР (1:0). В свою очередь кыргызские футболисты уступили на выезде Ирану со счетом 0:1.