Хамес нокаутировал Аргентину, Парагвай с Бальбуэной остановил Бразилию, в Чили — скандальный гол

Уругваю тяжело без дисквалифицированной пятерки основных игроков. То есть, в атаке у Марсело Бьельсы уже нет попрощавшегося со сборной Луиса Суареса, но еще нет лучшего снайпера отборочного цикла Нуньеса, которого КОНМЕБОЛ за драку с колумбийскими фанатами наказал строже других и отстранил сразу на пять игр. А в обороне второй раз подряд вышел динамовец Маричаль. Его, как и остальных уругвайцев, стоит похвалить за самоотдачу. Ну, а главный герой — не раз спасавший команду в сложных ситуациях Рочет. Он сохранил свои ворота на замке в пятом отборочном матче подряд, превзойдя рекорд уругвайской легенды — лучшего вратаря ЧМ-1970 Ладислао Мазуркевича, который в составе сборной звезд мирового футбола сыграл в прощальном матче Льва Яшина.