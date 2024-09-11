Хамес нокаутировал Аргентину, Парагвай с Бальбуэной остановил Бразилию, в Чили — скандальный гол

Реванш за финал
Колумбия — Аргентина (2:1)
Чуть менее двух месяцев назад две самые яркие команды континента встречались в финале Кубка Америки. Тот матч представляли, как противостояние двух «десяток» — Месси и Хамеса Родригеса. В итоге аргентинец получил травму в середине второго тайма, а колумбийца заменили на 90-й минуте, и судьбу титула решали в овертайме без главных звезд.
Теперь Месси из-за проблем со здоровьем вообще не приехал в Барранкилью, где Колумбия не побеждала аргентинцев в отборочных матчах с 1993 года. Зато Хамес стал главной фигурой дня. Начал с результативной подачи на голову Москере после розыгрыша углового. В самом начале второго тайма отметился обрезом в центре поля, после которого Нико Гонсалес убежал от автора первого гола и сравнял счет. Наконец, Хамес вернул хозяевам лидерство, когда ВАР помог арбитру увидеть, как в штрафной Отаменди сбил с ног Муньоса.
За одну игру капитан добился нескольких достижений. Во-первых, в списке лучших ассистентов отборочных турниров с 11 передачами вышел на четвертое место, уступая только Неймару (19), Алексису Санчесу (15) и Луису Суаресу (13). Позади остались не только Месси, но и великий соотечественник Карлос Вальдеррама. Во-вторых, Хамес с 13 голами теперь делит с Фалькао звание самого результативного колумбийца в южноамериканской квалификации. А его игра помогла не знающей поражений Колумбии впервые в рамках одного цикла превзойти как Аргентину, так и Бразилию.
Бразильский «Квартет»
Парагвай — Бразилия 1:0
Далеки от истины оказались те, кто предполагал, что первая после трех поражений победа Бразилии раскрепостит пентакампеонов. За весь первый тайм игры в Асунсьоне гости создали один момент за счет усилий Винсиуса Жуниора, но удар Гильерме Араны на ленточке остановил бывший краснодарец Алонсо. С остальными атаками справлялась оборона Парагвая во главе с динамовцем Бальбуэной, который сменил в старте дисквалифицированного Густаво Гомеса. И даже вынужденная замена еще одного центрального защитника Альдерете не сказалась на стройности порядков красно-белых.
Для своего гола — лишь второго в этом отборочном цикле — хозяевам хватило первой же атаки, в концовке которой Диего Гомес на замахе убрал Бруно Гимарайнса и «шведкой» отправил мяч в цель рикошетом от штанги. Доривал в итоге уже в перерыве поменял как виновника пропущенного гола, так и растворившегося на острие атаки Эндрика. Но что толку, если Бразилия в нынешней версии напоминает героев крыловского «Квартета»? Как с таким подбором игроков играть в совершенно безыдейный футбол — загадка года.
И как додуматься не вызвать Рафинью из-за того, что тот был дисквалифицирован на предыдущий матч? Сейчас Бразилия опережает не попадающую даже в межконтинентальный плей-офф Боливию всего на одного очко. А вот Парагвай, похоже, с третьей попытки в этом цикле наконец-то нашел своего тренера. И снова из Аргентины! Теперь красно-белыми руководит 62-летний Густаво Альфаро, который до этого на уровне сборных работал с Коста-Рикой и Эквадором.
Легендарный рекорд
Венесуэла — Уругвай 0:0
Уругваю тяжело без дисквалифицированной пятерки основных игроков. То есть, в атаке у Марсело Бьельсы уже нет попрощавшегося со сборной Луиса Суареса, но еще нет лучшего снайпера отборочного цикла Нуньеса, которого КОНМЕБОЛ за драку с колумбийскими фанатами наказал строже других и отстранил сразу на пять игр. А в обороне второй раз подряд вышел динамовец Маричаль. Его, как и остальных уругвайцев, стоит похвалить за самоотдачу. Ну, а главный герой — не раз спасавший команду в сложных ситуациях Рочет. Он сохранил свои ворота на замке в пятом отборочном матче подряд, превзойдя рекорд уругвайской легенды — лучшего вратаря ЧМ-1970 Ладислао Мазуркевича, который в составе сборной звезд мирового футбола сыграл в прощальном матче Льва Яшина.
31 год без гостевых побед
Чили — Боливия 1:2
Встреча двух команда из нижней части таблицы ознаменовалась скандалом, который спровоцировал гол чилийского форварда Варгаса. Боливийцы готовы были растерзать игрока, который, по их мнению, нарушил принципы честной игры. С другой стороны, что он должен был делать, когда вратарь гостей получил повреждение, готовясь выбить мяч вперед? Как Эдуардо мог в динамике оценить состояние соперника, хотя Лампе и поднял руку, сигнализируя о необходимости медицинской помощи? Тем более, Варгас почти не проявлял эмоций после своего гола.
Да и, как бы там ни было, Боливия все равно выиграла. В отборочных турнирах за пределами родного высокогорья такое случается нечасто. И это еще мягко говоря, ведь последний гостевой успех датируется 1993 годом! С тех пор было сыграно 67 матчей, что является мировым рекордом без побед на чужих стадионах. А отметить необходимо автора двух голевых передач Роберто Фернандеса, который провел прошлый сезон в «Балтике», и недавно стал игроком «Акрона».
Эквадор — Перу 1:0
Победа команды из верхней части таблицы над беспросветным аутсайдером примечательна тем, что ветеран Эннер Валенсия стал четвертым эквадорцем с двузначной результативностью в отборочных турнирах (10 мячей). А еще невероятно крепкой для этой сборной обороной. В последних пяти матчах Эквадор пропустил всего один мяч.
Андрей Кузичев