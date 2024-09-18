Играл с легендами СССР, развлекал Кадырова, поставил на уши весь мир — а потом пропал. Истории о великом Скиллачи

«Для тех, кто, как и я, родился на Сицилии, достичь футбольного Олимпа очень трудно, — рассказывал Скиллачи. — Нужно, чтобы тебе повезло. На юге Италии не существует футбольных школ, поэтому не может быть и речи о каких-то специализированных тренировочных центрах. Одна надежда — что тебя заметят и пригласят в какой-то клуб. Я учился футболу, можно сказать, по телевизору, внимательно следя за ведущими итальянскими и зарубежными нападающими».