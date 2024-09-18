Играл с легендами СССР, развлекал Кадырова, поставил на уши весь мир — а потом пропал. Истории о великом Скиллачи

18 сентября не стало лучшего бомбардира и лучшего футболиста ЧМ-1990 Сальваторе Скиллачи. Экс-форвард сборной Италии несколько лет боролся с раком толстой кишки.
Накануне его госпитализировали в одну из итальянских клиник, о чем прессе сообщила семья футболиста. Отмечалось, что Скиллачи был в стабильном состоянии и находился под присмотром лучших врачей. Но, увы, страшную болезнь Сальваторе побороть так и не смог. Ему было 59 лет.
«Я учился футболу, можно сказать, по телевизору»
Скиллачи родился на Сицилии в городе Палермо — в то время там орудовала мафия, а криминальных группировок было больше, чем футбольных полей. Мальчик, который рос в страшной нищете, с детства гонял мяч с друзьями и мечтал пробиться в одну из лучших академий страны, чтобы покинуть неблагополучный остров.
«Для тех, кто, как и я, родился на Сицилии, достичь футбольного Олимпа очень трудно, — рассказывал Скиллачи. — Нужно, чтобы тебе повезло. На юге Италии не существует футбольных школ, поэтому не может быть и речи о каких-то специализированных тренировочных центрах. Одна надежда — что тебя заметят и пригласят в какой-то клуб. Я учился футболу, можно сказать, по телевизору, внимательно следя за ведущими итальянскими и зарубежными нападающими».
Сальваторе не обладал впечатляющими физическими данными. Он был довольно щуплым мальчишкой, но все равно поставил перед собой цель стать профессиональным футболистом.
«В один из дней Доменико (отец Сальваторе. — Прим. Sport24) привел его ко мне в спортивный клуб “АМАТ”, — вспоминал первый тренер Скиллачи Анджело Кьянелло. — Увидев мальчишку, я даже не знал, что сказать: маленький, худющий, с тоненькими ножками. Кроме того, у Тото (прозвище Скиллачи. — Прим. Sport24) отчетливо был виден физический дефект: правая нога была несколько короче левой, поэтому он немного прихрамывал. Эта проблема явно была вызвана недостаточным питанием».
Скиллачи отлично проявил себя в «АМАТе» и даже заинтересовал главный клуб Сицилии «Палермо», который регулярно играл в Серии Б. Но отец футболиста Доменико внезапно отправил сына в клуб четвертого дивизиона Италии «Мессину». Так он хотел обезопасить Сальваторе от криминальных группировок, которые пытались войти в доверие талантливому футболисту.
«Славный парень. Веселый, общительный»
Со скромной «Мессиной» Скиллачи стал чемпионом Италии в Серии С1, а в сезоне-1988/89 забил 23 гола в 35 матчах, чем привлек внимание лучших клубов страны. В итоге талантливый форвард оказался в «Ювентусе», где столкнулся в двумя легендарными футболистами сборной СССР — Сергеем Алейниковым и Александром Заваровым.
«Скиллачи — славный парень. Веселый, общительный, — вспоминал Алейников. — Сидел ли он в тюрьме? Не исключено — он же вырос на Сицилии. В Италии между Югом и Севером постоянно идет борьба. Сицилийцев считают малообразованными людьми, которые не желают учиться. И к Сальваторе было такое отношение. Но среда его перековала».
Но новоиспеченный форвард «Ювентуса» заиграл в клубе не с первого матча. Скиллачи было тяжело осознать все, что с ним происходит — несколько лет назад он играл в четвертом дивизионе, а теперь находился среди лучших футболистов Италии. Тяжелое психологическое состояние Сальваторе заметил главный тренер Дино Дзофф, который первым протянул руку помощи футболисту.
«Он был для меня братом, отцом и тренером одновременно и отлично понимал, что творится у меня в душе, — рассказывал Скиллачи. — В первом туре против “Болоньи” я сыграл откровенно слабо. Дзофф подошел ко мне и сказал: “Зачем ты пытаешься соответствовать чьим-то представлениям об игре? Играй, как ты играл в “Мессине”, и ничего не выдумывай!”. Через неделю я сделал дубль в Вероне…».
Посвящал голы жене, а она ушла к другому
Скиллачи провел впечатляющий дебютный сезон в «Ювентусе», после чего получил приглашение поехать со сборной Италии на ЧМ-1990. Главный тренер Адзельо Вичини изначально видел в Сальваторе игрока скамейки, но после гола в ворота Австрии отношение к футболисту у него резко поменялось.
Любопытно, что еще перед началом турнира Скиллачи пообещал жене, которая родила ему первенца, что забьет в каждом матче ЧМ-1990. И Сальваторе практически сдержал обещание — он не забил лишь в игре против сборной США. Шесть голов на домашнем турнире принесли форварду «Золотую бутсу» и «Золотой мяч».
Со сборной Италии Скиллачи добрался до полуфинала и в матче за третье место выиграл у сборной Англии. После яркого выступления на ЧМ «Ювентус» переподписал контракт с футболистом. Но дальше карьера Сальваторе пошла на спад — в Турине Дино Дзоффа сменил Луиджи Майфреди, а затем пришел и Джованни Траппатони. С этими тренерами Скиллачи не смог найти общий язык, а с последним и вовсе чуть не подрался на тренировке.
Сальваторе, который в то время сильно страдал от травмы спины и измены жены, перебрался в «Интер», где столкнулся с еще одним легендарным футболистом СССР — Игорем Шалимовым.
«Скиллачи оказался в нужное время в нужном месте, — рассказывал экс-полузащитник “Ювентуса” и сборной СССР Сергей Алейников в интервью “СЭ”. — Сам же Сальваторе показал, что и наоборот бывает. Перебрался из “Ювентуса” в “Интер”. Выяснилось — абсолютно не его команда! Или Манчини с Виалли творили в “Сампдории” чудеса. Когда вызывали в сборную, у Виалли получалось все, у Манчини — ничего».
Стал звездой в Японии и развлекал Кадырова
К середине 90-х у Скиллачи появился вариант в Японии — он перешел в «Джубило Ивату», который заплатил за футболиста несколько миллионов долларов. Там Сальваторе стал звездой и любимцем местной публики — он вновь стал показывать невероятную результативность, которой многие так восхищались на ЧМ-1990.
В 1997-м 33-летний Скиллачи окончательно завязал с футболом из-за хронической боли в спине. Он вернулся в родной Палермо, открыл футбольную академию и стал активно заниматься благотворительностью. Например, позволял посещать футбольную школу детям из малообеспеченных семей.
«Это правильно — давать шанс молодым мигрантам, покинувшим свои земли в поисках лучшего будущего, — твердил Скиллачи. — Футбол помогает преодолевать даже самые сложные моменты. А кроме того, это способ повеселиться. Мяч изменил мою жизнь, и я надеюсь, что он сделает это и с этими молодыми людьми».
В 2017-м Скиллачи приезжал в Россию в составе ветеранов сборной Италии и играл против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Матч закончился поражением итальянцев со счетом 3:6, а Кадыров отметился голом и ассистом.
Сальваторе регулярно появлялся на телевидении в различных реалити-шоу, но после появления рака толстой кишки посвятил все свое время здоровью. И побороть страшную болезнь, к сожалению, не смог.
Автор: Дмитрий Росип