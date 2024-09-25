Легендарный Роналдо просил прощения у матерей своих фанатов: за что?

Во время чемпионата мира-2002 бразилец Роналдо пошел на экстравагантный шаг — сделал себе крайне необычную (и странную) прическу, которая стала мемом еще до эпохи мемов. Это случилось перед полуфинальным матчем между Бразилией и Турцией. Позже Роналдо объяснил, что перед полуфиналом он повредил ногу и не хотел общаться на эту тему с прессой — поэтому решил перевести внимание журналистов на свои волосы.
В итоге Бразилия выиграла у Турции со счетом 1:0, а единственный гол в матче забил Роналдо. В финале южноамериканцы сломили сопротивление сборной Германии, ворота которой защищал блистательный Оливер Кан. Оба гола — снова на счету Роналдо. Именно с тех пор мы называем бразильцев пентакампеонами: победа на ЧМ-2002 стала пятой по счету для этой страны.
Невероятный успех Роналдо привел к тому, что дети по всему миру — не только в Бразилии — начали просить родителей сделать им такую же прическу. «Я сходил к парикмахеру и постригся так же. В тот же вечер мой отец исправил мою стрижку ножницами. Веселые времена», — вспоминает 2002-й год один из пользователей reddit.
«Я попросил маму постричь меня так же, но она отказалась. Она была права», — добавляет другой.
Спустя 19 лет в интервью Sports Illustrated Роналдо попросил прощения у всех матерей, столкнувшихся с желанием детей подражать ему:
«Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают одну и ту же стрижку. Я повредил мышцу ноги перед полуфиналом ЧМ и не хотел говорить об этом с бразильскими СМИ. Поэтому я подстригся. Я увидел своих товарищей по команде и спросил: “Вам это нравится?” Они сказали: “Нет, это ужасно! Отрежь это”. Но журналисты увидели мою стрижку и забыли о травме».
Владимир Менес