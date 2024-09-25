Легендарный Роналдо просил прощения у матерей своих фанатов: за что?

«Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают одну и ту же стрижку. Я повредил мышцу ноги перед полуфиналом ЧМ и не хотел говорить об этом с бразильскими СМИ. Поэтому я подстригся. Я увидел своих товарищей по команде и спросил: “Вам это нравится?” Они сказали: “Нет, это ужасно! Отрежь это”. Но журналисты увидели мою стрижку и забыли о травме».