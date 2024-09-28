Вратаря сборной Аргентины дисквалифицировали на два матча за удар по камере

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) дисквалифицировал вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на два матча за оскорбительное поведение, сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
После матча отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команды Чили (3:0), который прошел 6 сентября, вратарь сделал непристойный жест с трофеем Кубка Америки, который вынесли на поле в честь победы на турнире.
10 сентября после поражения от колумбийцев (1:2) в рамках квалификации к чемпионату мира Мартинес ударил по камере, когда к нему подошел телеоператор.
«Ассоциация футбола Аргентины категорически не согласна с решением, принятым дисциплинарным комитетом ФИФА», — говорится в заявлении.
Мартинес пропустит отборочные матчи чемпионата мира против команд Венесуэлы и Боливии, которые пройдут 10 и 15 октября соответственно.