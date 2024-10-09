Сборная Аргентины может не полететь на матч квалификации ЧМ-2026 с Венесуэлой

Аргентинцы готовились к игре с Венесуэлой и Боливией во Флориде, где было объявлено чрезвычайное положение из-за приближающегося урагана «Милтон». Сборная Аргентины планировала отправиться в среду в Венесуэлу, но эти планы могут быть нарушены, если надвигающийся шторм повлияет на авиасообщение с южной Флоридой.