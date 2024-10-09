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Сборная Аргентины может не полететь на матч квалификации ЧМ-2026 с Венесуэлой

Вылет сборной Аргентины на матч квалификации чемпионата мира 2026 года остается под вопросом. Об этом рассказал главный тренер Лионель Скалони.

Источник: Reuters

Аргентинцы готовились к игре с Венесуэлой и Боливией во Флориде, где было объявлено чрезвычайное положение из-за приближающегося урагана «Милтон». Сборная Аргентины планировала отправиться в среду в Венесуэлу, но эти планы могут быть нарушены, если надвигающийся шторм повлияет на авиасообщение с южной Флоридой.

«Вопрос безопасности важнее. Матч — важен, но вопрос безопасности еще важнее. Мы обеспокоены и ждем, когда нам скажут, можем ли мы полететь на матч или нет. Пока мы не уверены», — цитирует Скалони ESPN.

Матч Венесуэла — Аргентина должен состояться 11 октября. Спустя пять дней аргентинцы примут Боливию.

Аргентина