Президент Бразилии считает, что за сборную должны играть футболисты из местной лиги

«Футболисты, играющие за границей, не лучше тех, кто выступает здесь [в Бразилии]. Я уже давно утверждаю, что в сборной Бразилии должны быть футболисты, выступающие в стране. Необходимо предоставлять возможности местным игрокам.



Я сидел на диване и смотрел матч [с Чили в отборе к ЧМ]. Узнал вратаря [Эдерсона], центрального защитника из “ПСЖ” [Маркиньоса], Родриго и Рафинью по причёске.



Остальных футболистов я не знал, так не должно быть. Дайте шанс сыграть в сборной тем, кто выступает здесь, в чемпионате Бразилии», — приводит слова Да Силвы SAPO Desporto со ссылкой на радио O Povo/CBN.