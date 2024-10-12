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Президент Бразилии считает, что за сборную должны играть футболисты из местной лиги

Президент Бразилии Лула Да Силва выразил недовольство тем, что в национальной команде играет мало футболистов, представляющих местный чемпионат.

Источник: Чемпионат.com

«Футболисты, играющие за границей, не лучше тех, кто выступает здесь [в Бразилии]. Я уже давно утверждаю, что в сборной Бразилии должны быть футболисты, выступающие в стране. Необходимо предоставлять возможности местным игрокам.

Я сидел на диване и смотрел матч [с Чили в отборе к ЧМ]. Узнал вратаря [Эдерсона], центрального защитника из “ПСЖ” [Маркиньоса], Родриго и Рафинью по причёске.

Остальных футболистов я не знал, так не должно быть. Дайте шанс сыграть в сборной тем, кто выступает здесь, в чемпионате Бразилии», — приводит слова Да Силвы SAPO Desporto со ссылкой на радио O Povo/CBN.

Бразилия