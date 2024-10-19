«Я плакал каждый день». Ромелу Лукаку рассказал о своей реакции на критику после ЧМ-2022

«Это был первый раз за 29 лет, когда футбол тронул меня. Я никогда не думал о депрессии, но я плакал каждый день неделями, даже в отпуске. Тьерри Анри звонил мне три раза в день. Моя мама и дети были в Милане, но у меня не было сил. Мне нужно было побыть одному какое-то время», — приводит слова Лукаку Football Italia.