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Гаджиев рассказал, что нужно сделать России, чтобы выиграть ЧМ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что в будущем у сборной России будет возможность выиграть ЧМ по футболу.

Источник: Чемпионат.com

— У России есть шанс когда-нибудь выиграть чемпионат мира по футболу?

— Безусловно. Но нам опять же нужно выйти на более высокий уровень организации. У нас талантливых людей хватает, а организованности нет. Как только мы начнём улучшать футбол во всей стране, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, тогда мы сможем поднять уровень футбола и обыгрывать ведущие сборные.

Нам нужно вернуться к тому, что было в СССР. Когда тренер был центральной фигурой. Понятно, что в отдельных играх результаты приносят футболисты, но воспитывают их в школах, академиях и клубах именно тренеры. У нас такого нет. Это может показаться странным, но раньше футболу учили лучше, — приводит слова Гаджиева Metaratings.

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Динамо Мх