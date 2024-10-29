Гаджиев рассказал, что нужно сделать России, чтобы выиграть ЧМ

Нам нужно вернуться к тому, что было в СССР. Когда тренер был центральной фигурой. Понятно, что в отдельных играх результаты приносят футболисты, но воспитывают их в школах, академиях и клубах именно тренеры. У нас такого нет. Это может показаться странным, но раньше футболу учили лучше, — приводит слова Гаджиева Metaratings.