Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на ноябрьские матчи

Аргентинцам предстоит сыграть с Парагваем (15 ноября) и Перу (20 ноября) в рамках отбора на чемпионат мира — 2026. В список попали такие звёздные игроки, как Лионель Месси, Эмилиано Мартинес, Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.