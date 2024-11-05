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Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на ноябрьские матчи

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с игроками, которые будут вызваны в национальную команду на ноябрьский сбор.

Источник: Getty Images

Аргентинцам предстоит сыграть с Парагваем (15 ноября) и Перу (20 ноября) в рамках отбора на чемпионат мира — 2026. В список попали такие звёздные игроки, как Лионель Месси, Эмилиано Мартинес, Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.

Заявка сборной Аргентины на ноябрьские матчи:

  • Вратари: Эмилиано Мартинес, Бенитес, Рульи;
  • Защитники: Молина, Монтиэль, Ромеро, Песселья, Балерди, Отаменди, Перес, Лисандро Мартинес, Тальяфико;
  • Полузащитники: Энцо Фернандес, Паредес, Паласиос, де Пауль, Макаллистер, Ло Чельсо, Барренечеа, Альмада, Буонанотте, Пас;
  • Нападающие: Месси, Гарначо, Николас Гонсалес, Альварес, Лаутаро Мартинес, Кастельянос.

На данный момент Аргентина находится на первом месте в отборе на ЧМ среди южноамериканских сборных. Парагвай и Перу занимают шестую и девятую строчку соответственно.

Аргентина