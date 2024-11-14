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Разгром случился в матче Кыргызстана в отборе ЧМ-2026 по футболу

Сборная ОАЭ разгромила Кыргызстан в отборочном турнире чемпионата мира-2026 по футболу в Азиатской зоне, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча состоялась в Абу-Даби и завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Хареб Абдулла (15-я минута, 89-я), а также отличился Маркус Мелони (35-я).

Благодаря этому успеху команда ОАЭ набрала 7 очков по итогам пятого тура и занимает третье место в группе А третьего отборочного этапа, кыргызстанцы, имея в активе 3 очка, располагаются на предпоследней, пятой строчке.

Первые две сборные с каждой группы получат путевки в финальную часть ЧМ-2026. Команды, занявшие третьи и четвертые места, продолжат борьбу за выход на мундиаль в четвертом отборочном раунде.

ОАЭ