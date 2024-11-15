Сборная Узбекистана потеряла главную звезду на матч отбора ЧМ-2026

По информации Championat.asia, на 13-й минуте встречи с Катаром капитан узбекистанской сборной почувствовал дискомфорт и ему была оказана медицинская помощь. Он вернулся на поле, но некоторое время спустя понял, что не сможет продолжить игру и был заменен.