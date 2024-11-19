Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болельщики раскритиковали решение о недопуске России до отбора ЧМ-2026

Иностранные болельщики раскритиковали решение о недопуске РФ до отбора ЧМ-2026.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Иностранные болельщики в соцсетях раскритиковали решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допускать сборную России до участия в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Из документов, ранее опубликованных на официальном сайте УЕФА, следует, что сборная России не будет допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира.

Некоторые болельщики не смогли понять, почему сборная России все еще не допускается до турниров, в то время как команда Израиля, например, продолжает играть. Пользователи называют такой подход нечестным, указывая на возможную коррупцию и недопустимость политически мотивированных решений.

«Я думал, что ФИФА и УЕФА про футбол, а не про политику. А если уж вы вмешиваетесь в политику, то Израиль не должен участвовать», — написал пользователь viera_zubair в соцсети Х.

«А что насчет США?» — отметил пользователь Fahrenheit.

«Спорт должен быть отделен от политики и неспортивных эмоций», — добавил JohnOmageE.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.

Россия