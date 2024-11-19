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Дюков: «Будем реалистами, вероятность участия сборной России в ЧМ-2026 не самая высокая»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможности допуска сборной России к участию в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

Накануне сообщалось, что УЕФА выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки европейского отборочного турнира ЧМ-2026: из него следует вывод, что сборная России не будет допущена к участию в жеребьевке.

«В 2022 году было принято решение об отстранении. Те решения в силе. Пока они не будут изменены или отменены, наша сборная не будет допущена к отборочным матчам на чемпионат мира.

Теоретически мы можем сыграть. Жеребьевка еще не состоялась. Но даже после нее будет возможность при решении ФИФА и УЕФА принять участие в отборочном турнире. Будем реалистами, вероятность не самая высокая», — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

Россия
4:0
Первый тайм: 1:0
Сирия
Футбол, Товарищеские матчи,
19.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
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Россия