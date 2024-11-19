Дюков: «Будем реалистами, вероятность участия сборной России в ЧМ-2026 не самая высокая»

Накануне сообщалось, что УЕФА выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки европейского отборочного турнира ЧМ-2026: из него следует вывод, что сборная России не будет допущена к участию в жеребьевке.
«В 2022 году было принято решение об отстранении. Те решения в силе. Пока они не будут изменены или отменены, наша сборная не будет допущена к отборочным матчам на чемпионат мира.
Теоретически мы можем сыграть. Жеребьевка еще не состоялась. Но даже после нее будет возможность при решении ФИФА и УЕФА принять участие в отборочном турнире. Будем реалистами, вероятность не самая высокая», — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.