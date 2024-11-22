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Акинфеев: Плакал после вылета с ЧМ-14. Два дня сидел в номере один — не мог показаться на глаза ребятам

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью корреспондентам Sport24 Тиграну Арутюняну и Александру Муйжнеку признался, что плакал после вылета сборной России с ЧМ-2014 в Бразилии.

Источник: РИА "Новости"

— После ошибки с Кореей вы плакали?

— Плакал, когда вылетели с чемпионата мира. После матча с Алжиром мы два дня ждали самолет домой. У нас в отеле был небольшой бассейн: ребята все это время проводили там — плавали, восстанавливались. А я за два дня ни разу не вышел из номера. Не мог показаться на глаза ребятам, потому что сильно их подвел. Слезы за все время, что я провел один, конечно, были.

Сборная России по футболу сыграла вничью 1:1 с Южной Кореей в своем первом матче на чемпионате мира в Бразилии. На гол корейца Ли после грубой ошибки вратаря Игоря Акинфеева россияне ответили точным ударом Александра Кержакова за 16 минут до конца встречи.

Сборная России покинула чемпионат мира в Бразилии, не сумев одержать ни одной победы. В заключительном матче группового раунда подопечные Фабио Капелло сыграли вничью 1:1 с Алжиром.

Россия