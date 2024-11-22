Акинфеев: Плакал после вылета с ЧМ-14. Два дня сидел в номере один — не мог показаться на глаза ребятам

— Плакал, когда вылетели с чемпионата мира. После матча с Алжиром мы два дня ждали самолет домой. У нас в отеле был небольшой бассейн: ребята все это время проводили там — плавали, восстанавливались. А я за два дня ни разу не вышел из номера. Не мог показаться на глаза ребятам, потому что сильно их подвел. Слезы за все время, что я провел один, конечно, были.