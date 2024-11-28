Сборная России не вошла в число участников жеребьевки отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте состав корзин для жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которому сборная России не вошла в число участников.
Церемония жеребьевки пройдет 13 декабря. Ранее УЕФА опубликовал на своем сайте циркуляр, из которого следовало, что российская команда не будет допущена к жеребьевке.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.