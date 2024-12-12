Новый чемпионат мира — гениальная идея или пустышка? Разбираем аргументы за и против

Лучший футболист «Манчестер Сити» Родри, не так давно выигравший «Золотой мяч», еще в сентябре заявил, что он и его коллеги в скором времени могут решиться на забастовку: «Я думаю, мы близки к этому. Это легко понять. Если вы спросите о подобном у любого футболиста, он ответит то же самое. Это не просто мое мнение. Если так и будет продолжаться, то наступит момент, когда у игроков не останется другого выбора».