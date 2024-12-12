Новый чемпионат мира — гениальная идея или пустышка? Разбираем аргументы за и против

Неделю назад, 5 декабря 2024 года, в Майами состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира — нового турнира от ФИФА, участие в котором примут 32 клуба. С результатами жеребьевки можно ознакомиться здесь. Отметим, что матчи клубного ЧМ пройдут в США следующим летом — с 15 июня по 13 июля 2025 года.
Еще до жеребьевки организация клубного чемпионата мира подверглась критике как со стороны болельщиков, так и со стороны футбольных профессионалов. Sport24 рассказывает об обстановке вокруг скандального турнира.
За что ругают клубный ЧМ
Когда о новой инициативе президента ФИФА Джанни Инфантино стало известно официально, многие профессиональные игроки и тренеры возмутились. Футболистам в последнее время и так приходится играть чрезмерное количество матчей — клубный ЧМ на 32 команды попросту ставит под угрозу их здоровье.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, чья команда попала в группу G вместе с «Аль-Айном», «Ювентусом» и «Видадом», дал понять, что уплотнение календаря — это прямой путь к травмам у игроков.
«В предыдущих сезонах мы сыграли много матчей. Если мы дойдем до последних стадий клубного ЧМ, то проведем больше, чем 70 игр. 70 игр — это как НБА, но у НБА четыре месяца перерыва между сезонами, а у нас есть всего лишь три недели. Это не текущий сезон, а будто бы все еще идет предыдущий. И когда такое происходит, то у вас надолго остаются травмы», — заявил Гвардиола.
Лучший футболист «Манчестер Сити» Родри, не так давно выигравший «Золотой мяч», еще в сентябре заявил, что он и его коллеги в скором времени могут решиться на забастовку: «Я думаю, мы близки к этому. Это легко понять. Если вы спросите о подобном у любого футболиста, он ответит то же самое. Это не просто мое мнение. Если так и будет продолжаться, то наступит момент, когда у игроков не останется другого выбора».
Какой выход найдут Гвардиола и футболисты? Вполне вероятно, что «Манчестер Сити» и другие европейские гранды просто не будут выступать на ЧМ полностью основным составом — и тогда ценность соревнования резко девальвируется. Впрочем, Джанни Инфантино наверняка знал, что идет на большой риск.
За что хвалят клубный ЧМ
У президента ФИФА есть свои аргументы: футбол должен быть для всех, а не только для богачей из Европы.
«Клубный футбол зародился как национальное явление. Затем он становился все более и более континентальным, и после 150-летней истории пришло время, чтобы клубный футбол также стал глобальным. Мы хотим, чтобы у всех вас и у ваших игроков был шанс проявить себя на мировой арене. Это будет способствовать развитию футбола в Африке и во всех уголках мира, потому что это наша миссия», — говорит Инфантино.
И действительно: для многих команд (в частности, для африканских — «Видада» из Марокко, «Аль-Ахли» из Египта, «Эсперанса» из Туниса, «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР) клубный ЧМ — это большой шанс проявить себя и продать своих футболистов в Европу. В ФИФА стараются мыслить глобально и давать «площадку для высказывания» всем континентам. Жаль, что результатом этого могут стать тяжелые травмы таких звезд, как Родри или Дани Карвахаль — оба они прямо сейчас залечивают кресты. С появлением в календаре нового большого соревнования таких повреждений может стать только больше.
А как вам идея Инфантино — будете смотреть турнир или он малоинтересен?