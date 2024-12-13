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Магомед Адиев: как болельщик я очень хотел бы, чтобы сборная Казахстана прошла на ЧМ

Известный российский специалист Магомед Адиев высказался о результатах жеребьёвки квалификации ЧМ-2026 среди европейских сборных для национальной команды Казахстана, которую он ранее тренировал.

Источник: Чемпионат.com

"Группа Казахстана в отборе на ЧМ довольно интересная. Особняком, конечно же, стоит Бельгия. Но она в переходном состоянии, и непонятно, как команда будет выглядеть в следующем году. Однако по подбору игроков, разумеется, Бельгия готова бороться за решение самых высоких задач. Уэльс, Македония и Лихтенштейн — крепкие сборные, которые умеют играть в футбол. Но и Казахстан это доказывал совсем недавно.

Никогда не говорил о шансах, сейчас — тем более. В сборной есть Черчесов, он знает потенциал команды. В Лиге наций Станислав Саламович уже начал перестраивать команду. Будет интересно посмотреть. И я как болельщик искренне хотел бы, чтобы сборная Казахстана прошла на чемпионат мира«, — сказал Адиев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.

Казахстан