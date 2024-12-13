Тренер сборной Казахстана Черчесов высказался о жеребьёвке отбора на ЧМ-2026 года

"На этом уровне жеребьёвка играет значительную роль. Сборная Бельгии мне хорошо знакома — я уже встречался с этой командой в отборочном турнире и на самом чемпионате Европы. Сейчас у них происходит перестройка. Что касается сборных Уэльса и Северной Македонии, то я давно не видел их в деле, поэтому пока не могу дать конкретную оценку.