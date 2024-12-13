Адиев высказался о группе Казахстана и шансах выйти на ЧМ-2026

Казахстанцы в группе J сыграют с командами Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.
"Группа Казахстана в отборе на ЧМ довольно интересная. Особняком, конечно же, стоит Бельгия. Но она в переходном состоянии, и непонятно, как команда будет выглядеть в следующем году. Однако по подбору игроков, разумеется, Бельгия готова бороться за решение самых высоких задач. Уэльс, Македония и Лихтенштейн — крепкие сборные, которые умеют играть в футбол. Но и Казахстан это доказывал совсем недавно.
Никогда не говорил о шансах, сейчас — тем более. В сборной есть Черчесов, он знает потенциал команды. В Лиге наций Станислав Саламович уже начал перестраивать команду. Будет интересно посмотреть. И я как болельщик искренне хотел бы, чтобы сборная Казахстана прошла на чемпионат мира«, — сказал Адиев “Чемпионату”.
На мундиале Европу представят 16 сборных. Матчи финальной стадии пройдут в 16 городах Канады, Мексики и США. Финал состоится в Нью-Йорке 19 июля 2026 года.