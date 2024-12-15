В Киеве потребовали извинений от ФИФА за отсутствие Крыма на карте Украины

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X потребовал извинений от Международной федерации футбола (ФИФА) за то, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, на которой Крым не является частью Украины.
Ранее на сайте ФИФА было опубликовано видео о процедуре жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира, на котором отмечали команды, которые не могут встретиться по политическим причинам. На показанной карте Крым был отмечен как территория, не принадлежащая Украине. На сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщили, что направили письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Граффстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса.
Тихий опубликовал в соцсети отредактированный кадр из видео, на котором Крым стал частью Украины.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.