В Киеве потребовали извинений от ФИФА за отсутствие Крыма на карте Украины

Ранее на сайте ФИФА было опубликовано видео о процедуре жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира, на котором отмечали команды, которые не могут встретиться по политическим причинам. На показанной карте Крым был отмечен как территория, не принадлежащая Украине. На сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщили, что направили письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Граффстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса.